Ворота Berry – нестареющая классика бренда Hörmann С 1999 года украинским строителям и владельцам недвижимости знакомо название бренда Hörmann. Ведь тогда в нашей стране появилось представительство немецкого концерна, выпускающего двери разного предназначения, короба и приводы. Продукция предприятия гармонично сочетает в себе функциональность и продуманный дизайн.

Одна из самых популярных товарных позиций фирмы — гаражные ворота. Классической моделью являются технологичные подъемно-поворотные щитовые ворота Berry. Именно с их производства начался подъем фирмы в 60-х гг. ХХ века.

Подробнее ознакомиться с описаниями и техническими характеристиками каждой модели можно на официальном сайте компании в Украине — https://www.hormann.ua/ru/chastnoe-stroitelstvo-i-remont/garazhnye-vorota/podemno-povorotnye-vorota-berry.

Этот тип ворот востребован и поныне. Такая популярность объясняется рядом причин:

• Соединение функциональности и презентабельности.

• Прочность и надежность.

• Безопасность и удобство в обращении.

• Долгий срок службы.

• Разнообразие цветов и мотивов.

Почему именно Berry

Компания предлагает своим клиентам на выбор стальные или деревянные щитовые полотна. Линейка стальных традиционно выпускается в белом исполнении. Это бюджетный вариант. Но можно заказать ворота 7 других доступных по цене 7 или выбрать из 200 тонов по международной классификации RAL. Исключение составляют люминесцентные, перламутровые цвета и «металлик».

Деревянные щитовые полотна выпускают из качественного погонажного сырья. Цвета на выбор: «северная ель» и «пихта Hemlock». Специальный состав, которым пропитываются заготовки, предотвращает загнивание и нападение паразитов. Клиенту надо только единожды обработать ворота после установки. Инструкция по монтажу ему дается во время установки.

Подъемно-поворотные ворота Berry отвечают всем стандартным требованиям безопасности. По всему периметру полотна они оснащены деталями защитного оборудования. Подваживание (взлом снизу) предотвращает система нижней блокировки. Эргономичная конструкция пружин удерживает полотно от случайного обрыва или падения, а частые витки не дадут пружинам защемить даже тонкие детские пальцы.

Полная герметичность обеспечивается посредством шарнирного рычага. Но вся конструкция легко открывается и закрывается. Одно нажатие кнопки пульта дистанционного управления делает процесс чрезвычайно простым. Система работает с минимальным шумом, поэтому может использоваться в гаражах, соединенных с жилой зоной.

Пульт ДУ снабжен системой кодировки, которая не допустит «клонирования» пульта и не позволит злоумышленникам проникнуть в помещение гаража.

Детальную консультацию по конструкции ворот, их покупке и монтажу можно получить у специалистов Hörmann Украина. Связь по телефону горячей линии или электронной почте. Все контакты указаны на сайте.

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