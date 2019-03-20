Значение ремаркетинга, его особенности и разновидность

Браузер Google предоставляет владельцам сайтов в Украине возможность показывать объявления, напоминающие бывшим посетителям об бренде, товарах, услугах. Существует несколько видов такой рекламы.
Функционал браузера Гугл Хром позволяет использовать несколько видов объявлений. Пользователи могут выбрать и настроить самый оптимальный вариант:
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• стандартный;
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• по видео;
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• для поисковых объявлений;
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• динамический;
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• по спискам е-мейл.
Стандартный ремаркетинг Гугл — это когда посетители, покинувшие вебсайт, встречают его объявления на других вебресурсах, приложениях сети. Пользователь, введя запрос, связанный с вашими товарами, услугами в поисковик, автоматически получает их рекламу.
Настройки для видео позволяют напоминать о себе пользователям, ранее смотревшим ваши ролики на канале ютуб, вебсайтах, соцсетях. Открывая другие медиа, они увидят объявления с вашего сайта.
Используя списки ремаркетинга поисковых объявлений можно показывать бывшим посетителям вебсайта, не воспользовавшихся его сервисом, при поиске товаров, услуг ваши предложения. Настройки выполняются с учетом данных о пользователях.
По е-мейл спискам инструмент настраивается добавлением электронных адресов бывших клиентов. Входя в свои аккаунты, они будут видеть вашу рекламу.
Среди многих инструментов рекламы ремаркетинг Adwords один из самых эффективных методов продвижения вебресурса. Повторные обращение к пользователям, посещавшим сайт, увеличивают шансы обновления взаимодействия. Инструмент решает при этом одновременно несколько задач:
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• продвигает торговую марку;
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• оживляет спрос на услуги, продукцию;
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• возврат пользователей приводит к росту конверсии сайта;
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• увеличивает возврат финансовых вложений в рекламу.
Эффективность ремаркетинга в том, что продавать изделия, услуги целевой аудитории проще, чем искать новых клиентов. Инструмент позволяет возвращать посетителей, покинувших вебресурс в шаге от покупки товара.
Мало знать, как настроить ремаркетинг в Адвордс, следует выбрать и правильную стратегию его ведения. Получить знания и набрать опыт можно лишь изучая и анализируя собственные процессы ведения рекламы для бывших пользователей вашего сайта.
Владельцам вебресурсов только начинающих свою деятельность стоит заказать возврат бывших посетителей опытным специалистам. Разработанные ими стратегии уже прошли апробирование и позволяют в короткие сроки решить задачи увеличения конверсии, роста продажа и репутации бренда.
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