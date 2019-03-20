Значение ремаркетинга, его особенности и разновидность Один из компонентов кампаний, ремаркетинг, представляет собой специальную функцию, способную настроить таргетинг в контекстно-медийных сетях, на пользователей ранее посещавших вебсайт.

Браузер Google предоставляет владельцам сайтов в Украине возможность показывать объявления, напоминающие бывшим посетителям об бренде, товарах, услугах. Существует несколько видов такой рекламы.

Разновидности ремаркетинга в Google

Функционал браузера Гугл Хром позволяет использовать несколько видов объявлений. Пользователи могут выбрать и настроить самый оптимальный вариант:

• стандартный;

• по видео;

• для поисковых объявлений;

• динамический;

• по спискам е-мейл.

Стандартный ремаркетинг Гугл — это когда посетители, покинувшие вебсайт, встречают его объявления на других вебресурсах, приложениях сети. Пользователь, введя запрос, связанный с вашими товарами, услугами в поисковик, автоматически получает их рекламу.

Настройки для видео позволяют напоминать о себе пользователям, ранее смотревшим ваши ролики на канале ютуб, вебсайтах, соцсетях. Открывая другие медиа, они увидят объявления с вашего сайта.

Используя списки ремаркетинга поисковых объявлений можно показывать бывшим посетителям вебсайта, не воспользовавшихся его сервисом, при поиске товаров, услуг ваши предложения. Настройки выполняются с учетом данных о пользователях.

По е-мейл спискам инструмент настраивается добавлением электронных адресов бывших клиентов. Входя в свои аккаунты, они будут видеть вашу рекламу.

Задачи, решаемые ремаркетингом

Среди многих инструментов рекламы ремаркетинг Adwords один из самых эффективных методов продвижения вебресурса. Повторные обращение к пользователям, посещавшим сайт, увеличивают шансы обновления взаимодействия. Инструмент решает при этом одновременно несколько задач:

• продвигает торговую марку;

• оживляет спрос на услуги, продукцию;

• возврат пользователей приводит к росту конверсии сайта;

• увеличивает возврат финансовых вложений в рекламу.

Эффективность ремаркетинга в том, что продавать изделия, услуги целевой аудитории проще, чем искать новых клиентов. Инструмент позволяет возвращать посетителей, покинувших вебресурс в шаге от покупки товара.

Особенности инструмента

Мало знать, как настроить ремаркетинг в Адвордс, следует выбрать и правильную стратегию его ведения. Получить знания и набрать опыт можно лишь изучая и анализируя собственные процессы ведения рекламы для бывших пользователей вашего сайта.

Владельцам вебресурсов только начинающих свою деятельность стоит заказать возврат бывших посетителей опытным специалистам. Разработанные ими стратегии уже прошли апробирование и позволяют в короткие сроки решить задачи увеличения конверсии, роста продажа и репутации бренда.

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