Анекдоты недели - 79

- Прикинь, подарила мужу чесалку для спины.
- И что, ему не понравилось?
- Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь вообще ни для чего не нужна.
***
В отделе женского нижнего белья мужчина обращается к продавщице:
- Покажите мне, пожалуйста, бюстгальтеры 58-го размера.
- Да нет таких размеров.
- Да ладно! Я мерил своей кепкой, как раз 58-й!
***
В операционной во время долгой операции анестезиолог обращается к пациенту, лежащему на операционном столе:
- Мужчина! Час наркоза уже прошел. Вы продлевать будете?
***
- Не жалеешь, что замуж вышла?
- Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно.
***
В споре дурак имеет явное преимущество: состязаться с ним - глупо, а капитулировать - позорно.
***
Если в 40 перепрыгиваешь в метро турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.
***
99% всех людей, перемыв посуду, оборачиваясь на плиту, думают: "Бли-и-ин, еще и сковородка!"
***
Я вполне себе уравнобешенный.
***
- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.
- Но ты же неделю назад признавалась.
- Есть свежие данные.
***
Поехала забирать пьяную подругу из гостей...
Теперь сидим, ждем, пока нас заберут.
***
В отличие от Англии у нас нет второго завтрака, зато есть третий ужин!
***
Ну, мужики понятно зачем брак заключают: чтобы им стирали, убирали, готовили...
А я-то зачем туда ломанулась?!
***
- Дорогой, купи мне крутой смартфон.
- А как же тот другой, который у тебя есть?
- Другой купит мне шубу.
***
- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!
***
У папы потерялся ремень. Две недели в семье царит беззаконие.
***
Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.
***
- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Три буквы. Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".
***
Слухи о богатстве Билла Гейтса преувеличены. Нечему завидовать! Целых 18 стран на земле богаче него!
Согласно этикету нож можно держать в левой руке лишь в одном случае - если в правой руке пистолет....
Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками....
Курс гривны преодолел психологически важную отметку - "Всем уже наплевать"....
Если у машины с буквой "У" включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать....
Если ты пришел с работы уставший - открой бутылочку вина, набери ванну с пеной и иди спать.
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