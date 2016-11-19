Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 79

Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова в сети. Вы можете ему позвонить!" А все! Поздно! Я уже протрезвела!

- Прикинь, подарила мужу чесалку для спины.

 - И что, ему не понравилось?

 - Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь вообще ни для чего не нужна.

***

В отделе женского нижнего белья мужчина обращается к продавщице:

 - Покажите мне, пожалуйста, бюстгальтеры 58-го размера.

 - Да нет таких размеров.

 - Да ладно! Я мерил своей кепкой, как раз 58-й!

***

В операционной во время долгой операции анестезиолог обращается к пациенту, лежащему на операционном столе:

 - Мужчина! Час наркоза уже прошел. Вы продлевать будете?

***

- Не жалеешь, что замуж вышла?

 - Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно.

***

В споре дурак имеет явное преимущество: состязаться с ним - глупо, а капитулировать - позорно.

***

Если в 40 перепрыгиваешь в метро турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.

***

99% всех людей, перемыв посуду, оборачиваясь на плиту, думают: "Бли-и-ин, еще и сковородка!"

***

Я вполне себе уравнобешенный.

***

- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.

 - Но ты же неделю назад признавалась.

 - Есть свежие данные.

***

Поехала забирать пьяную подругу из гостей...

 Теперь сидим, ждем, пока нас заберут.

***

В отличие от Англии у нас нет второго завтрака, зато есть третий ужин!

***

Ну, мужики понятно зачем брак заключают: чтобы им стирали, убирали, готовили...

 А я-то зачем туда ломанулась?!

***

- Дорогой, купи мне крутой смартфон.

 - А как же тот другой, который у тебя есть?

 - Другой купит мне шубу.

***

- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!

 - А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!

***

У папы потерялся ремень. Две недели в семье царит беззаконие.

***

Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.

***

- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Три буквы. Это кто?

 - Раб.

 - Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".

***

Слухи о богатстве Билла Гейтса преувеличены. Нечему завидовать! Целых 18 стран на земле богаче него!

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