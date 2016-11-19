Анекдоты недели - 79 Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова в сети. Вы можете ему позвонить!" А все! Поздно! Я уже протрезвела!

- Прикинь, подарила мужу чесалку для спины.

- И что, ему не понравилось?

- Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь вообще ни для чего не нужна.

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В отделе женского нижнего белья мужчина обращается к продавщице:

- Покажите мне, пожалуйста, бюстгальтеры 58-го размера.

- Да нет таких размеров.

- Да ладно! Я мерил своей кепкой, как раз 58-й!

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В операционной во время долгой операции анестезиолог обращается к пациенту, лежащему на операционном столе:

- Мужчина! Час наркоза уже прошел. Вы продлевать будете?

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- Не жалеешь, что замуж вышла?

- Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно.

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В споре дурак имеет явное преимущество: состязаться с ним - глупо, а капитулировать - позорно.

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Если в 40 перепрыгиваешь в метро турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.

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99% всех людей, перемыв посуду, оборачиваясь на плиту, думают: "Бли-и-ин, еще и сковородка!"

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Я вполне себе уравнобешенный.

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- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.

- Но ты же неделю назад признавалась.

- Есть свежие данные.

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Поехала забирать пьяную подругу из гостей...

Теперь сидим, ждем, пока нас заберут.

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В отличие от Англии у нас нет второго завтрака, зато есть третий ужин!

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Ну, мужики понятно зачем брак заключают: чтобы им стирали, убирали, готовили...

А я-то зачем туда ломанулась?!

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- Дорогой, купи мне крутой смартфон.

- А как же тот другой, который у тебя есть?

- Другой купит мне шубу.

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- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!

- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!

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У папы потерялся ремень. Две недели в семье царит беззаконие.

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Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.

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- Слушай, я кроссворд разгадываю - "человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Три буквы. Это кто?

- Раб.

- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "муж".

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Слухи о богатстве Билла Гейтса преувеличены. Нечему завидовать! Целых 18 стран на земле богаче него!