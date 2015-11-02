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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:06110

Ворона оставила эстонца без паспорта на таможенном контроле

Ворона украла у гражданина Эстонии паспорт на таможне в Ленинградской области.

Инцидент произошел в Ивангороде при оформлении документов. Гражданин вытащил паспорт, птица подскочила и утащила документ. Должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, даже были привлечены кинологи со служебными собаками. Все попытки поймать «воровку» окончились неудачей.
Пропажу оформили в полиции Ивангорода, там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
Через несколько дней нашелся и украденный паспорт. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска, вырвав всего один лист.

Источник: facenews.ua

Досуг Ворона Паспорт
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