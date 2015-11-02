Ворона оставила эстонца без паспорта на таможенном контроле

Инцидент произошел в Ивангороде при оформлении документов. Гражданин вытащил паспорт, птица подскочила и утащила документ. Должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, даже были привлечены кинологи со служебными собаками. Все попытки поймать «воровку» окончились неудачей.
Пропажу оформили в полиции Ивангорода, там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
Через несколько дней нашелся и украденный паспорт. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска, вырвав всего один лист.
Источник: facenews.ua
Руководством Ковпаковского районного отдела в Сумах управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области, совместно с лицами ответственными за паспортизацию...
Пресс-служба Заречного районного суда в г. Сумы информирует об изменениях в законодательстве....
Сумчанам массово начали выдавать модернизированные паспорта....
С 11 января Миграционная служба начинает выдавать паспорта гражданина Украины в виде пластиковой карточки (в европейских государствах этот документ называют...
По желанию физического лица органы ГФС запишут в паспорт гражданина Украины данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика....