Ворона оставила эстонца без паспорта на таможенном контроле Ворона украла у гражданина Эстонии паспорт на таможне в Ленинградской области.

Инцидент произошел в Ивангороде при оформлении документов. Гражданин вытащил паспорт, птица подскочила и утащила документ. Должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, даже были привлечены кинологи со служебными собаками. Все попытки поймать «воровку» окончились неудачей.

Пропажу оформили в полиции Ивангорода, там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

Через несколько дней нашелся и украденный паспорт. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска, вырвав всего один лист.

Источник: facenews.ua