Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12599

Анекдоты недели. Новогодний выпуск

Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а кто-то - на попе с горки.

Двоечник Вовочка 1 января проснулся с грудью 4-го размера.

А потому что не надо было списывать письмо Деду Морозу у своей старшей сестры.

***

Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку свитер, шерстяные носки, свою точку зрения и систему моральных ценностей.

***

Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед Мороз — со Снегурочкой?
— Особенности национального характера.
Санта-Клаус после встречи Нового Года домой сам доберется, а Деда Мороза должен кто-то дотащить.

***

— Вы уволены. За систематические прогулы.
— Можно подумать, если бы я прогуливал хаотично, вы бы меня оставили...

***

- Дорогой, наша дочь снова пила...

 - Блин! У них в детском саду на утреннике других костюмов, что ли, нет?!

***

Составил список новогодних подарков и решил, что разругаться со всеми намного дешевле.

***

Дед Мороз приносит докторам всегда только коньяк и конфеты, потому что не может прочитать их письма.

***

На Новый год буду аналитиком! Буду следить: а у всех ли налито?

***

- Ты что прикупил на Новый год?

- Коньяк "Наполеон"! А ты?

- Молдавский вермут!

- Фу-у!

- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать молдавский вермут?!

***

- Люся, нам нужно на время расстаться.

- Ты меня разлюбил?

- Нет, просто скоро Новый год, у меня нет денег на такие расходы.

***

Письмо Деду Морозу:

- Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы в этом году ты мне подарил толстую пачку денег и худое телосложение. Я надеюсь, ты не перепутаешь, как в прошлом году.

***

Две девочки разговаривают:

- Ириш, а ты кем на Новый год нарядишься?

- Сугробом. Снежинки из меня не выйдет.

Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Аптекарь его спрашивает:

- Что, мальчик, тоже со списком?

- Да.

- Так, понятно, можешь не показывать: цитрамон, активированный уголь.

***

Беседуют два приятеля:

- Я так много читал о вреде алкоголя и курения,

что с нового года решил бросить.

- Что именно? Пить или курить?

- Да нет, читать.

***

А на прошлый Новый год к нам через трубу опять залез Дед Мороз. 

Но тут неожиданно из командировки вернулся папа. В тот год мне достался весь мешок с подарками – коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка странных воздушных шариков.

Досуг Курьезы Юмор
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