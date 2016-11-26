Двоечник Вовочка 1 января проснулся с грудью 4-го размера.
А потому что не надо было списывать письмо Деду Морозу у своей старшей сестры.
***
Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку свитер, шерстяные носки, свою точку зрения и систему моральных ценностей.
***
Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед Мороз — со Снегурочкой?
— Особенности национального характера.
Санта-Клаус после встречи Нового Года домой сам доберется, а Деда Мороза должен кто-то дотащить.
***
— Вы уволены. За систематические прогулы.
— Можно подумать, если бы я прогуливал хаотично, вы бы меня оставили...
***
- Дорогой, наша дочь снова пила...
- Блин! У них в детском саду на утреннике других костюмов, что ли, нет?!
***
Составил список новогодних подарков и решил, что разругаться со всеми намного дешевле.
***
Дед Мороз приносит докторам всегда только коньяк и конфеты, потому что не может прочитать их письма.
***
На Новый год буду аналитиком! Буду следить: а у всех ли налито?
***
- Ты что прикупил на Новый год?
- Коньяк "Наполеон"! А ты?
- Молдавский вермут!
- Фу-у!
- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать молдавский вермут?!
***
- Люся, нам нужно на время расстаться.
- Ты меня разлюбил?
- Нет, просто скоро Новый год, у меня нет денег на такие расходы.
***
Письмо Деду Морозу:
- Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы в этом году ты мне подарил толстую пачку денег и худое телосложение. Я надеюсь, ты не перепутаешь, как в прошлом году.
***
Две девочки разговаривают:
- Ириш, а ты кем на Новый год нарядишься?
- Сугробом. Снежинки из меня не выйдет.
Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Аптекарь его спрашивает:
- Что, мальчик, тоже со списком?
- Да.
- Так, понятно, можешь не показывать: цитрамон, активированный уголь.
***
Беседуют два приятеля:
- Я так много читал о вреде алкоголя и курения,
что с нового года решил бросить.
- Что именно? Пить или курить?
- Да нет, читать.
***
А на прошлый Новый год к нам через трубу опять залез Дед Мороз.
Но тут неожиданно из командировки вернулся папа. В тот год мне достался весь мешок с подарками – коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка странных воздушных шариков.
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