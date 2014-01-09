Сочельник и Рождество. Традиции празднования и приметы Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Подготовка к празднику Рождества

Празднику Рождества всегда предшествует рождественский пост, который длится с 27 ноября (Филипповка). Задачей хозяйки в течение этого поста была генеральная уборка дома и приготовления к празднику Рождества. Собственно, подготовка, на самом деле, начиналась еще с лета, с праздника урожая, когда сплетался сноп-дидух (первый или последний сноп зерна, который не молотили и который, считалось, обеспечит урожай на следующий год), и продолжалась всю осень и зиму. Он же и служил украшением дома в Рождество - выполнял примерно те же функции, что сегодня елка.

Хорошая хозяйка должна была приготовить новую одежду себе, мужу и детям (что значило - наткать полотна, выбелить его, сшить и вышить своими руками), подготовить новую посуду. У хозяина были иные рождественские заботы: закоптить мясо, поставить для созревания вино и горилку. Финальную уборку делали 2 января, на Игната: за дело брались девушки, которые не только убирали, но и украшали хату - дидухом, еловыми ветками, сплетенными в венок-«паучок».

4 января, на Анастасии, завершались заготовки продуктов для праздничных трапез. Утром 6 января хозяйка поднималась с рассветом, чтобы набрать рассветной воды для кути и узвара и растопить очаг для приготовления рождественской еды.

Святой вечер или Рождественский сочельник

6 января, Святвечер, был одновременно последним днем Рождественского поста, потому трапеза, за которую садились после появления первой звезды, возвещающей Рождество Христа, была постной. Более того, весь день 6 января соблюдали строгий пост - голодали, за исключением совсем маленьких детей и немощных стариков, которым давали немного отварной пищи.

Зато вечером, чтобы подчеркнуть праздничность момента, стол накрывали хоть и постный, но богатый - минимум из 12 блюд. Трапезу эту называли богатой кутей. Необязательно было есть от и до все блюда (да и в больших украинских семьях такой возможности не было) - но каждый член семьи пробовал по кусочку всех двенадцати.

Начинали, конечно же, с главного – кутьи - обрядовой каши, сваренной из пшеничного (в некоторых регионах - рисового, ячменного) зерна и приправленной различными лакомыми добавками: растертым маком, цукатами, узваром, медом, орехами. Чем больше таких лакомств будет в кутье - тем лучше, потому что она - символ достатка и райской жизни.

А, кроме того, кутья - обрядовое поминальное блюдо, потому миску кути и стакан узвара ставили для предков, чьи духи, как считалось, навестят родной дом в эту волшебную ночь. А еще кутью как пожелание благополучия носили самым близким и важным людям - кумовьям, крестным родителям, бабушкам-дедушкам. Этот обряд называется «носить вечерю»: несут кутью дети, а взрослые пробуют ложечку кутьи и одаривают детвору гостинцами.

У всех 12 блюд рождественского стола было свое символическое значение. Причем даже не одно: переплелись более давние, языческие корни праздника и христианские традиции. Когда-то, в дохристианскую эру, наши предки верили, что в декабре-январе зарождается чудодейственная жизненная сила, которая обеспечит в течение всего следующего года достаток и радость и человеку, и природе.

Христианство придало чисто житейским верованиям более глубокий смысл – считалось, что количество блюю на праздничном столе равно количеству апостолов. Потому 12 блюдам на столе, подготовке к празднику, рождественским приметам и обрядам уделяется столько внимания. Главными и неизменными блюдами являются узвар, кутья, постные вареники и различная постная выпечка. Ее должно быть как можно больше: это гарантирует здоровье и силу хозяину дома, принесет достаток и урожай. Калачи, пампушки, пирожки и пироги - все будет правильным.

Подавать все это богатство, конечно же, нужно было на правильно накрытом столе. На стол клалось сено из дидуха (большую часть этого снопа хозяин отдавал коровам, овцам и козам, а немного приносил в дом; с хозяином в обряде участвовали сыновья), оно покрывалось новой нарядной скатертью, и уже на эту скатерть ставилась еда.

Как правило, трапеза с 12 блюдами, первая торжественная рождественская еда, проводилась исключительно в кругу семьи. Уже после нее дети несли вечерю крестным, молодежь или мужчины уходили колядовать, взрослые собирались в церковь, а незамужние девушки не упускали случая погадать на суженого (хотя церковью это и запрещалось).

В гости выбирались 7 января, после церковной службы и разговления. Наступает волшебная Рождественская ночь, и спать этой ночью нельзя, иначе проспишь свое счастье.

В первый день Рождества еда была непостной - на стол ставили любимые украинцами сало, колбасы, печенку, мясные блюда, а к ним подавали домашнюю водку или медовуху. После обеда отправлялись в гости: взрослые дети со своими мужьями-женами навещали родителей, кумовья гостили друг у друга.

А еще в этот день прощали друг другу старые обиды и мирились. Вообще день надо провести шумно, весело, в большой компании друзей, кумовей, приятелей - оставаться одному или в тесном семейном кругу нельзя.

Приметы на Свят вечер и Рождество Христово

- Все взятые взаймы предметы нужно вернуть до Рождества.

- Одеваться к столу в Свят вечер нужно в новую нарядную и обязательно светлую одежду, чтобы не накликать траур в семью.

- Свят вечер празднуют только своей семьей. Если же гости неизбежны, стараются, чтобы пришел счастливый и приятный человек. Эта примета связана с общеевропейской традицией первого гостя: кто первым переступит порог дома, тот и запрограммирует семью на весь год. И если придет человек злой, год будет неудачным.

- Перед тем как садиться за стол в Свят вечер,нужно дунуть на лавку или стул, чтобы сдуть души предков, заглянувших в гости, и ненароком на них не сесть.

- Каждый член семьи в Свят вечер должен быть дома.

- К столу нельзя также опаздывать - будешь весь год блуждать в далекой стороне.

- В течение ужина на Свят вечер нельзя вставать из-за стола, кричать и громко разговаривать - чтобы не потревожить души предков и не отпугнуть удачу.

- 6 и 7 января нужно, хотя бы мысленно, попросить прощения у всех, кого обидел, и простить всех, кто нанес обиду тебе. Кстати, именно в этот период прощение дается особенно легко.

- В Рождественскую ночь нельзя ложиться спать - счастье свое проспишь.

- Теплое Рождество - к холодной весне.

- В Рождество в доме должен гореть живой огонь - печь, камин, свечи.