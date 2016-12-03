Анекдоты недели - 80

С целью создания семьи познакомлюсь с мужчиной.
Чтобы я могла вас узнать... держите в руках женскую норковую шубу 52-го размера.
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Составил список новогодних подарков и решил, что разругаться со всеми намного дешевле.
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Учительница на уроке русского языка спрашивает Вовочку:
- Вовочка, слушай фразу: "Я ищу жениха". Какое это время?
- Потерянное, Марьванна.
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Когда я стану страшным злодеем и захочу, чтобы люди страдали, я буду делать треугольные одеяла.
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Задержали прокурора, который торговал наркотой. А вы говорите - все прокуроры зарабатывают коррупцией. Вот нельзя огульно обвинять прокурорских. Не все...
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- Официант! У меня в супе что-то плавает!
- Понимаете, это суп! Там всегда что-то плавает.
- Да, но оно кролем плавает и волну гонит!
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Придумала себе охрененный подарок на Новый год. Не придумала только пока, кто потратит на меня столько денег.
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Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего...
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Цена доллара постоянно меняется. Значит, доллар - самая нестабильная валюта мира.
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Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что следующий день начну с улыбки. Старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал:
- Еще раз обкуренный на работу припрешься - уволю.
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Роза Львовна по привычке пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те...
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- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все тревоги и заботы.
- Но у меня нет никаких забот и тревог.
- Я же сказала, когда мы поженимся.
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Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.
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- Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.
- Ну, поживи, пока я крашусь...
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- Алле! Это пожарные?
- Да.
- Тут врачи с полицейскими дерутся - я что-то и не знаю, куда позвонить...
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Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тем, что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.
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Уровень владения английским: понимаю по интонации, что происходит.
Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а кто-то - на попе с горки....
Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова в сети. Вы можете ему позвонить!" А все! Поздно! Я уже протрезвела!...
Согласно этикету нож можно держать в левой руке лишь в одном случае - если в правой руке пистолет....
Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками....
Курс гривны преодолел психологически важную отметку - "Всем уже наплевать"....