Анекдоты недели - 80 После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение...

С целью создания семьи познакомлюсь с мужчиной.

Чтобы я могла вас узнать... держите в руках женскую норковую шубу 52-го размера.

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Составил список новогодних подарков и решил, что разругаться со всеми намного дешевле.

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Учительница на уроке русского языка спрашивает Вовочку:

- Вовочка, слушай фразу: "Я ищу жениха". Какое это время?

- Потерянное, Марьванна.

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Когда я стану страшным злодеем и захочу, чтобы люди страдали, я буду делать треугольные одеяла.

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Задержали прокурора, который торговал наркотой. А вы говорите - все прокуроры зарабатывают коррупцией. Вот нельзя огульно обвинять прокурорских. Не все...

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- Официант! У меня в супе что-то плавает!

- Понимаете, это суп! Там всегда что-то плавает.

- Да, но оно кролем плавает и волну гонит!

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Придумала себе охрененный подарок на Новый год. Не придумала только пока, кто потратит на меня столько денег.

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Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего...

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Цена доллара постоянно меняется. Значит, доллар - самая нестабильная валюта мира.

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Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что следующий день начну с улыбки. Старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал:

- Еще раз обкуренный на работу припрешься - уволю.

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Роза Львовна по привычке пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те...

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- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все тревоги и заботы.

- Но у меня нет никаких забот и тревог.

- Я же сказала, когда мы поженимся.

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Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.

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- Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.

- Ну, поживи, пока я крашусь...

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- Алле! Это пожарные?

- Да.

- Тут врачи с полицейскими дерутся - я что-то и не знаю, куда позвонить...

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Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тем, что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.

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Уровень владения английским: понимаю по интонации, что происходит.