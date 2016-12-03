Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 80

После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение...

С целью создания семьи познакомлюсь с мужчиной.

 Чтобы я могла вас узнать... держите в руках женскую норковую шубу 52-го размера.

***

Составил список новогодних подарков и решил, что разругаться со всеми намного дешевле.

***

Учительница на уроке русского языка спрашивает Вовочку:

 - Вовочка, слушай фразу: "Я ищу жениха". Какое это время?

 - Потерянное, Марьванна.

***

Когда я стану страшным злодеем и захочу, чтобы люди страдали, я буду делать треугольные одеяла.

***

Задержали прокурора, который торговал наркотой. А вы говорите - все прокуроры зарабатывают коррупцией. Вот нельзя огульно обвинять прокурорских. Не все...

***

- Официант! У меня в супе что-то плавает!

 - Понимаете, это суп! Там всегда что-то плавает.

 - Да, но оно кролем плавает и волну гонит!

***

Придумала себе охрененный подарок на Новый год. Не придумала только пока, кто потратит на меня столько денег.

***

Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего...

***

Цена доллара постоянно меняется. Значит, доллар - самая нестабильная валюта мира.

***

Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что следующий день начну с улыбки. Старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал:

 - Еще раз обкуренный на работу припрешься - уволю.

***

Роза Львовна по привычке пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те...

***

- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все тревоги и заботы.

 - Но у меня нет никаких забот и тревог.

 - Я же сказала, когда мы поженимся.

***

Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.

***

- Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.

 - Ну, поживи, пока я крашусь...

***

- Алле! Это пожарные?

 - Да.

 - Тут врачи с полицейскими дерутся - я что-то и не знаю, куда позвонить...

***

Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тем, что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.

***

Уровень владения английским: понимаю по интонации, что происходит.

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