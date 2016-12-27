Щедрый вечер, старый Новый год: история праздника и традиции 13 января украинцы отмечают Щедрый вечер и традиционно встречают Новый год по юлианскому календарю ("по старому стилю"). Традиция отмечать старый Новый год сама по себе уникальна – это редкий случай, когда дополнительный праздник появился в результате смены летоисчисления.

В России, Украине, Молдавии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Латвии, Казахстане и Узбекистане и Грузии население продолжает отмечать Новый год по двум календарям: Юлианскому (старому) и Григорианскому (современному).

Стaрый Новый год до сих пор является популярным праздником по двум причинам: во-первых, людям хочется продлить праздники, а во-вторых, верующие по-настоящему могут отпраздновать только 13-го числа, поскольку до 7 января все еще длиться Рождественский пост.

В христианской традиции 13 января чтят память преподобной Мелании (Меланки), 14 января - святого Василия Великого. В народе ночь с 13 на 14 января прозвали встречей Василия с Меланкой.

Традиции празднования

Вечером на Меланку и до полуночи группы молодых парней и девушек обходят дома с поздравительными праздничными песнями - щедривками. По традиции, щедривники ходят по домам после заката Солнца. Это называется "водить Меланку". Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Кто-то один из веселой компании, обычно, переодет в женский наряд и его называют Меланкой.

Вечер накануне Нового года дает шанс и тем парням, которые потерпели неудачу во время сватанья. Именно в этот вечер можно сделать вторую попытку. Правда, для этого нужно застать девушку дома, а это очень тяжело, так как по селу уже ходят девичьи ватаги щедровальников.

В ночь с 13 на 14 января принято сжигать Дидух - сноп ржи, который ставили на покути на Сочельник. Прежде чем сжечь, сноп обмолачивали, а полученным зерном засевали весной ниву. Осенью же последний сноп из этой нивы становился дидухом.

В первый день старого Нового года наиболее распространенным был и остается, обряд посевания. Считается, что этот обряд пришел к нам еще из дохристианских времен, ведь наши пращуры встречали Новый год не зимой, а весной и потому обряд посевания связан с надеждами на добрый урожай. Посевали большей частью дети, причем щедрее всех одаривали тех, кто пришел в дом первым.

Щедрый ужин

На Василия, как и на Рождество, готовят кутью, которая называется щедрой. Варить кутью нужно рано утром, при этом, тщательно следя за процессом. В старину считалось, что, если кутья вылезет из горшка или сам горшок треснет - быть беде. Поэтому, если, кутья удавалась, ее съедали дочиста, если же сбывалась какая-то из плохих примет – выбрасывали вместе с горшком, желательно в прорубь. На новогоднем столе обязательно должны стоять блюда из свинины, потому что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов.

К новогоднему ужину, как и на Рождество, за столом по традиции должна собираться вся семья. После ужина, чтобы Новый год встретить в мире и согласии, было принято ходить к соседям и просить друг у друга прощение за возможные обиды.

Гадания

В ночь на Василия девушки гадали на суженого. Считалось, что гадания в эту ночь самые правдивые и именно в это время можно "воочию лицезреть" своего суженого. Для этого следует перед сном расчесать волосы, положить под подушку гребешок и проговорить "суженый-ряженый, приди расчесать мне голову", то во сне он обязательно появится.

Также гадали и на ореховых скорлупках. Для этого необходимо в сосуд налить воды и пустить туда две скорлупки ореха. Считается, что если они сблизятся вплотную, то в скором времени придут сваты.

Для другого гадания брали 4 стакана, которые до половины заполняли водой. В один клали соль, в другой – сахар, в третий — кольцо, а в четвертый – ничего. Одна девушка становилась за спиной той, которая гадала. В руках на подносе, она держала стаканы, перемещала их, так, чтобы гадающая не знала где какой стоит. После этого девушка, находящаяся за спиной, водила пальцем вдоль стаканов и спрашивала: этот стакан, этот, этот... И так, пока гадающая не останавливала ее. Воду из выбранного стакана, нужно было попробовать.

По вкусу воды предсказывали события в следующем году: Соленая – печаль; Сладкая – успех, счастье; Пресная – обычный год.

Народные приметы на Старый Новый год:

Если в ночь на Василия небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.

Если 14 января на деревьях много пушистого инея, год будет богатым на мед.

Источник: pulsev.com.ua