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Сегодня 15:58139

Мавроди покорил Нигерию

Сайт финансовой пирамиды Сергея Мавроди МММ в Нигерии к концу 2016 года обошёл по популярности "Фейсбук".

На сегодняшний день сайт МММ находится на пятом месте по посещаемости, уступая лишь сервисам Google и поисковику Yahoo. "Фейсбук" разместился на шестом месте. Об этом сообщает нигерийский ресурс Pulse.ng.

Компания Сергея Мавроди начала свою деятельность в Нигерии в январе 2016 года. Несмотря на тот факт, что власти Нигерии призывают граждан не вкладывать деньги в МММ, популярность организации продолжает расти.

При этом нигерийское подразделение МММ активно тратит средства на различные пиар-акции. К примеру, в ноябре 2016 года организация Сергея Мавроди передала двум лагерям беженцев гуманитарную помощь на общую сумму 5 миллионов нигерийских долларов.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) изучает схему работы МММ, рассказал изданию её представитель Уилсон Увуйярен. Ведомство намерено добиться запрещения деятельности организации Мавроди на территории Нигерии. 

Источник: life.ru

Общество Facebook МММ Сергей Мавроди Финансовая пирамида
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