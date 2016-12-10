Анекдоты недели - 81

- Пап, а жена - это надолго?
- На всю жизнь, сынок!
- Так это она что… хуже школы?
***
Полицейский - блондинке:
- Вы почему не остановились?
- Я испугалась, жезл был слишком длинный.
- Это не жезл, это шлагбаум!
***
О паритете: вы не замечали, что женское "выхожу через 5 минут" равно мужскому "еще 5 минут - и я дома"?
***
"Ваш звонок очень важен для нас!" - улыбались техничке тете Маше школьники, выходящие из класса на перемену.
***
Хотите похудеть? Легко! Сделайте перестановку на кухне - поверните холодильник дверцей к стене!
***
Любой спор можно выиграть, используя по очереди три фразы:
1. И что?
2. Ты сам-то понял, что сказал?!
3. Обоснуй!
***
Я в зеркалах по утрам не отражаюсь. Страшное, лохматое существо с безумным взглядом отражается, а я нет.
***
От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.
***
- Вот ты, вставая на весы, постоянно живот втягиваешь. Неужели помогает?
- Очень помогает.
- Помогает вес уменьшить?
- Помогает весы увидеть.
***
Женам на заметку: мужик замечает, что его баба подстриглась, лишь в двух случаях:
1) она пришла домой лысая;
2) он сидел и ждал ее в парикмахерской.
***
- Привет, грабли. Да, снова я.
***
Заметив, что невеста беременна, работница загса спросила согласие только у жениха.
***
Если спящему кошатнику ночью положить на грудь кирпич, то он всю ночь будет заботиться о нем, укрывать и бояться повернуться.
***
- Здравствуйте, я бы хотел приобрести годовой абонемент.
- Фитнес выше этажом, это чебуречная.
- Я знаю.
***
Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит, вы в руках профессионалов.
***
- Я понял, что начинаю лысеть, когда мне стало необходимо больше времени, чтобы умыть лицо.
***
"Я не знаю. Оно само купилось!" (Женщина)
После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение......
Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а кто-то - на попе с горки....
Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова в сети. Вы можете ему позвонить!" А все! Поздно! Я уже протрезвела!...
Согласно этикету нож можно держать в левой руке лишь в одном случае - если в правой руке пистолет....
Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками....