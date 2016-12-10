Анекдоты недели - 81 Дамам на заметку: если хотите скрыть свой возраст, делайте вид, что не знаете, что такое дискета.

- Пап, а жена - это надолго?

- На всю жизнь, сынок!

- Так это она что… хуже школы?

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Полицейский - блондинке:

- Вы почему не остановились?

- Я испугалась, жезл был слишком длинный.

- Это не жезл, это шлагбаум!

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О паритете: вы не замечали, что женское "выхожу через 5 минут" равно мужскому "еще 5 минут - и я дома"?

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"Ваш звонок очень важен для нас!" - улыбались техничке тете Маше школьники, выходящие из класса на перемену.

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Хотите похудеть? Легко! Сделайте перестановку на кухне - поверните холодильник дверцей к стене!

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Любой спор можно выиграть, используя по очереди три фразы:

1. И что?

2. Ты сам-то понял, что сказал?!

3. Обоснуй!

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Я в зеркалах по утрам не отражаюсь. Страшное, лохматое существо с безумным взглядом отражается, а я нет.

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От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.

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- Вот ты, вставая на весы, постоянно живот втягиваешь. Неужели помогает?

- Очень помогает.

- Помогает вес уменьшить?

- Помогает весы увидеть.

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Женам на заметку: мужик замечает, что его баба подстриглась, лишь в двух случаях:

1) она пришла домой лысая;

2) он сидел и ждал ее в парикмахерской.

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- Привет, грабли. Да, снова я.

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Заметив, что невеста беременна, работница загса спросила согласие только у жениха.

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Если спящему кошатнику ночью положить на грудь кирпич, то он всю ночь будет заботиться о нем, укрывать и бояться повернуться.

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- Здравствуйте, я бы хотел приобрести годовой абонемент.

- Фитнес выше этажом, это чебуречная.

- Я знаю.

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Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит, вы в руках профессионалов.

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- Я понял, что начинаю лысеть, когда мне стало необходимо больше времени, чтобы умыть лицо.

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"Я не знаю. Оно само купилось!" (Женщина)