Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12460

Анекдоты недели - 81

Дамам на заметку: если хотите скрыть свой возраст, делайте вид, что не знаете, что такое дискета.

- Пап, а жена - это надолго?

 - На всю жизнь, сынок!

 - Так это она что… хуже школы?

***

Полицейский - блондинке:

 - Вы почему не остановились?

 - Я испугалась, жезл был слишком длинный.

 - Это не жезл, это шлагбаум!

***

О паритете: вы не замечали, что женское "выхожу через 5 минут" равно мужскому "еще 5 минут - и я дома"?

***

"Ваш звонок очень важен для нас!" - улыбались техничке тете Маше школьники, выходящие из класса на перемену.

***

Хотите похудеть? Легко! Сделайте перестановку на кухне - поверните холодильник дверцей к стене!

***

Любой спор можно выиграть, используя по очереди три фразы:

 1. И что?

 2. Ты сам-то понял, что сказал?!

 3. Обоснуй!

***

Я в зеркалах по утрам не отражаюсь. Страшное, лохматое существо с безумным взглядом отражается, а я нет.

***

От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.

***

- Вот ты, вставая на весы, постоянно живот втягиваешь. Неужели помогает?

 - Очень помогает.

 - Помогает вес уменьшить?

 - Помогает весы увидеть.

***

Женам на заметку: мужик замечает, что его баба подстриглась, лишь в двух случаях:

 1) она пришла домой лысая;

 2) он сидел и ждал ее в парикмахерской.

***

- Привет, грабли. Да, снова я.

***

Заметив, что невеста беременна, работница загса спросила согласие только у жениха.

***

Если спящему кошатнику ночью положить на грудь кирпич, то он всю ночь будет заботиться о нем, укрывать и бояться повернуться.

***

- Здравствуйте, я бы хотел приобрести годовой абонемент.

 - Фитнес выше этажом, это чебуречная.

 - Я знаю.

***

Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит, вы в руках профессионалов.

***

- Я понял, что начинаю лысеть, когда мне стало необходимо больше времени, чтобы умыть лицо.

***

"Я не знаю. Оно само купилось!" (Женщина)

Досуг Курьезы Юмор
view counter

По тематике

Анекдоты недели - 80
07.01.2017 12:12

Анекдоты недели - 80

После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение......

Анекдоты недели. Новогодний выпуск
31.12.2016 12:12

Анекдоты недели. Новогодний выпуск

Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а кто-то - на попе с горки....

Анекдоты недели - 79
24.12.2016 12:12

Анекдоты недели - 79

Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова в сети. Вы можете ему позвонить!" А все! Поздно! Я уже протрезвела!...

Анекдоты недели - 78
17.12.2016 12:12

Анекдоты недели - 78

Согласно этикету нож можно держать в левой руке лишь в одном случае - если в правой руке пистолет....

Анекдоты недели - 77
10.12.2016 12:12

Анекдоты недели - 77

Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.