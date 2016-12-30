Новый оптимистичный прогноз из Брюсселя по бизвизу для Украины

"Украина получит либерализацию визового режима в период с апреля по июнь этого года. Я думаю, что это случится именно в этот отрезок времени, если посмотреть на предсказанный ранее график", – отметил Йозвяк.

По словам журналиста, сейчас Украине необходимо дождаться официального одобрения механизма приостановки безвиза со стороны Совета Европы и Европарламента. Предположительно, этот этап может занять до восьми недель.

"Текст, который был согласован ранее, должен быть переведен на все официальные языки ЕС, затем нужно "юридически вычистить текст"… Разумно ожидать, что итоговые документы должны быть готовы где-то в конце января или в феврале", – сообщает Йозвяк.

После этого начнется триалог между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом ЕС. Заключительными шагами станут голосование в комитете гражданских свобод Европарламента и голосование на пленарном заседании Европарламента.

"Путь от триалога до окончательного голосования у Грузии занял около шести недель. Если мы возьмем эти же временные рамки для Украины, уже в апреле–мае украинцы получат безвизовый режим", – резюмировал Йозвяк.

Напомним, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль накануне заявила, что окончательное решение об отмене виз для украинцев будет принято весной.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2016 года Европейский парламент отложил рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима.

Источник: "Обозреватель"