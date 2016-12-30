Власти готовятся принять в 2017 "шоковый" законопроект по пенсиям

Министр социальной политики Андрей Рева пообещал к марту представить законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд бездефицитным, но в то же время может вызвать "шок" у украинцев.

Об этом было сказано на сайте Минсполитики, однако позже новость удалили.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, поскольку и для президента, и для простого работника устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий", - цитирует Реву пресс-служба Минсоцполитики.

По словам министра, принятие этого законопроекта может вызвать у украинцев шок, сравнимый с тем, который они пережили из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

"Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд", – добавил он.

Министр рассказал, что законопроект предусматривает в качестве источника для выплаты пенсий по инвалидности не Пенсионный фонд, как сейчас, а Фонд социального страхования.

Кроме того, произойдут изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В этой категории останутся только военнослужащие, а их взносы будут увеличены в два раза.

Законопроект также предусматривает отмену всех льгот.

Позже правительственный портал удалил эту новость.

Источник: korrespondent.net