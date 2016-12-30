Отдых на природе или многодневный поход в горы требует подготовленности Каждый поклонник кемпингов и эко-туров должен помнить, что нужно брать в поход минимум вещей, но только полезных и необходимых для экстренных случаев.

Фонари Fenix – те аксессуары, которые обязательно необходимы в вашей сумке обязательно.

При спуске в пещеру, если заблудитесь ночью в лесу. Мало ли может быть экстремальных условий, когда фонарик будет не лишним. Главным отличием изделий от классических или бытовых фонарей, заключается в мощности. Он светит намного ярче, а заряд аккумулятора имеет более продолжительный срок работы.

За основу производства компания “Fenix” берет LED-технологии. Фонарики с такими лампами могут служить долгое время без необходимости замены. Они также более экономичны в расходе аккумулятора. Наконец, имеют хорошую светоотдачу – около 150 люмен/ватт. С такими показателями даже темная ночь будет для вас комфортной.

На сегодня существует большой ассортимент походных фонарей. Это могут быть ручные модели, налобные (особенно удобно если вы спускаетесь в пещеры), а также цепляющиеся на оружие (для охотников). Помимо походов и кемпингов, подобные фонари будут актуальны для спортсменов, ценителей экстрима, для специалистов и спасателей.

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