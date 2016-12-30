Пенсионные реформы 2017: кто будет платить больше и выходить "на отдых" позже

Почему накопительная система может так и не заработать

Украинцы на заслуженном отдыхе получают не меньше 1247 гривен, в 2017 году, согласно проекту бюджета на этот год, минимальная сумма вырастет до 1400 гривен. Однако даже после всех надбавок часть пенсионеров останется за чертой бедности, а Пенсионный фонд – с "дырой" в бюджете – 145 миллиардов гривен по итогам этого года. Чиновники уверены: чтобы пенсионеры получали больше, работающие украинцы должны вывести свои зарплаты из "тени" и добросовестно платить налоги.

В Украине действует солидарная система пенсионного обеспечения. Работающие украинцы платят налог в Пенсионный фонд – единый социальный взнос (ЕСВ). За счет этих средств обеспечивают современных пенсионеров.

Уровни пенсионной системы:

Солидарная система (действует сейчас). Из этих средств начисляются пенсии

Накопительная система (планируют запустить). Часть взноса будет накапливаться на индивидуальном пенсионном счету

Накопительная добровольная система (негосударственные пенсионные фонды)

Правительство планирует запустить второй уровень системы – накопительный. Помимо ЕСВ, украинцам придется платить еще один налог. Эти средства будут аккумулироваться на персональном счету. Как говорит вице-премьер Павел Розенко, новая система заработает уже в этом году, соответствующий закон уже находится в Раде. "Наша позиция относительно реформирования пенсионной системы в Украине сейчас является принципиальной, а введение накопительной системы пенсионных выплат — это наш приоритет ", — отметил Розенко.

Современных пенсионеров реформа не коснется, однако всем украинцам младше 35 лет придется в 2017-м дополнительно платить 2%, а в 2022-м – 7%. Украинцы старше 35, но младше 55 лет могут добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова уверена: накопленные средства "на пенсию" будут "работать" на экономику Украины. "Мой аргумент в пользу накопительной системы очень простой. Если работает солидарная система, чтобы обеспечить коэффициент замещения 0,6 (то есть пенсия будет на уровне 60% от минимальной зарплаты – Ред.) работающему поколению нужно отчислять 32-36% от заработной платы. А для того чтобы обеспечить такой же коэффициент замещения при накопительной системе нужно платить 0,12-0,17% от зарплаты. Мы предлагаем оставить солидарную систему и ввести накопительную пока на маленьких уровнях", – считает Галина Третьякова.

Правда, мнение Третьяковой разделяют не все ее коллеги. Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена: на данный момент нет смысла запускать накопительную систему.

"Конечно, не запустится. Это исключено. И в меморандуме, которые подписывали наши руководители страны с МВФ, написано, что Украина пока что воздержится от накопительного уровня. У нас в законе второй уровень прописан давно, но там нет никаких дат. В законопроектах были даты, но законопроекты так и остались законопроектами. Были заявления, что в этом году накопительный уровень запустится, больше никто об этом не вспоминает. Я уже не говорю, что там должны быть подготовительная работа, создана инфраструктура, должен быть сформирован накопительный уровень", – рассказывает Лидия Ткаченко.

По мнению эксперта, Украине вообще не стоит запускать обязательный накопительный уровень пенсионной системы, а вместо этого нужно задуматься о том, чтобы развивать негосударственные пенсионные фонды. "Проблема второго уровня, почему МВФ не рекомендовал его вводить, – чтобы государство не брало на себя дополнительные обязательства", – рассказывает Ткаченко. Если второй уровень будет введен, государственному накопительному фонду придется не только аккумулировать средства, но и инвестировать их в экономику для того, чтобы приумножать сбережения украинцев, иначе их просто "съест" инфляция.

В интервью "Сегодня.ua" зампредседателя Пенсионного Фонда Николай Шамбир также предположил, что запустить накопительный уровень пенсионной системы в 2017 году не удастся.

"Верховной Раде есть законопроект, который говорит о внедрении накопительной системы с июля 2017 года. Конечно, он был подан уже давно. Однозначно можно сказать, что от принятия решения о запуске накопительной системы до самого запуска должно пройти около года. Поэтому если мы уже находимся в ноябре, наверное, в этом году это не получится. Кроме того, есть определенные условия, которые также нужно выполнить. В частности, как я уже сказал, по солидарной системе. Поэтому говорить, что можно с моста в карьер – и сразу запускать накопительную систему, наверное, нецелесообразно. Но в средней перспективе – 2-3 года об этом, я думаю, можно говорить", – считает чиновник.

Как и кому повысят пенсии и что еще ждет украинцев

В 2017 году помимо индексации пенсий на 10,1%, которое предсмотрено в проекте бюджет, украинцев ждет "осовременивание". Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается", – рассказал Николай Шамбир.

При этом, как отметил чиновник, осовременивать пенсии будут с помощью изменения показателя средней зарплаты, который учитывается при расчете пенсий. "Если мы говорим о том, что в год у нас назначается около 450-500 новых пенсий, то конечно, все те, которые были назначены до начала 2016 года, уже отстают от новоназначенных пенсий. Если у нас 12 млн пенсионеров, вы можете посчитать, сколько нам нужно осовременивать. Понятно, что у каждого пенсионера индивидуально. Понятно, что если осовременивание будет делаться, то будет делаться по каждому пенсионеру, в зависимости от заработной платы и стажа. Понятно, что при осовременивании не все получат повышение, потому что иногда за счет разных доплат пенсия получается больше, чем будет при осовременивании. Такое тоже есть", – рассказывает зампредседателя Пенсионного фонда.

Лидия Ткаченко отмечает: также в 2017 году количество плательщиков ЕСВ может увеличиться. Сейчас этот налог не платят аграрии, некоторые предприниматели, нотариусы. При этом, по мнению эксперта, существенного результата это не даст – дефицит в Пенсионном Фонде останется. "Даже если заставят платить минимальный взнос ЕСВ, дополнительные средства там соберутся, но не слишком большие. А всем же им придется платить как минимум минимальную пенсию. Что-то это даст, это нужно делать, это нормальный шаг", – считает эксперт.

Кроме того, обсуждается возможность увеличить пенсионный возраст для тех украинцев, которым не хватает страхового стажа. Напомним, на данный момент мужчинам для пенсии по возрасту необходимо работать как минимум 35 лет, а женщинам – 30. Тем, кому, к примеру, не хватает два года стажа, придется выходить на пенсию не в 60, а 62 года.

Еще одно решение, которое повлияет на пенсионную систему – повышение минималки в два раза. Так, украинцам с первого января 2017-го в два раза поднимут минимальную зарплату. Вместе с зарплатами вырастут и отчисления в Пенсионный фонд. По словам министра социальной политики, 40% всех плательщиков ЕСВ декларируют минимальную зарплату 1600 гривен, с нее и платят взносы. Уже в этом году сумма налога вместе с зарплатой для украинцев на минималке вырастет в два раза. За счет этого поступления в ПФ увеличатся почти на 15 миллиардов гривен.

"Эти цифры уже есть в поданном в Верховную Раду проекте Закона о государственном бюджете на 2017 год. По подсчетам, такая цифра составляет 14,8 млрд. Это средства, которые планируется получить от повышения минимальной заработной платы. Но я хочу сразу сказать, что предусматривается не линейное повышение заработной платы – меняется ее структура", – рассказывает Николай Шамбир.

Источник: "Сегодня"