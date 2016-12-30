Чего хочет МВФ от Украины для предоставления кредита

Минфин ожидает, что новый транш удастся получить уже в начале февраля, хотя раньше называлась дата – конец января.

Что с пенсиями

МВФ установил новый срок проведения пенсионной реформы - конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, потому МВФ ужесточил требования.

Предполагается постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет - в 2027 году.

Власти подобные договоренности категорически отрицают. Министр социальной политики Павел Розенко заявляет, что действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами", - сказал он.

По его словам, не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или не платят их в полном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат абсолютно мизерный, потому что пенсия - это производная от зарплаты.

“Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 гривен - в том числе и серьезного эффекта, и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд", - подытожил Розенко.

Земля

До конца марта 2017 года в парламент должен принять закон о рынке земель. Ранее Украина обязывалась сделать это до конца сентября прошлого года.

Резко против введения рынка земли выступает целый ряд парламентских фракций – в частности Батьківщина и Радикальная партия.

"Запуск полноценного рынка земли — катастрофически сложное решение с политической точки зрения. Но МВФ прав: земля может стать ресурсом для привлечения инвестиций в страну. Ведь $2-3 млрд ожидаемых в 2017 году — это капля в море", — считает эксперт Олег Устенко.

Финансовые вопросы

Украине нужно до конца января выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности на протяжении шести месяцев, предшествующих национализации.

Также нужно выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по займам, выданным связанным лицам.

Кроме того, предполагается проведение реформы финансовой полиции. Исходя из меморандума, парламент должен узаконить ее работу до конца апреля.

Налоги, льготы

Меморандум МВФ предусматривает создание единого реестра получателей социальных выплат — до конца июня 2017 года. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.

Также украинская сторона может взять на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот.

В частности, речь о том, что правительство воздерживается от введения льготного режима налогообложения в индустриальных парках, не будет пока создавать экспортно-кредитное агентство, а также отменит упрощеную систему налогообложения с января 2018 года.

Когда деньги?

Украина приняла бюджет на текущий год и национализировала Приватбанк, что позволяет рассчитывать на получение транша МВФ в размере 1 млрд долларов.

"Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF", — заявил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

Он отметил существенный прогресс Украины в последние месяцы в реализации необходимых для пересмотра программы реформ. А именно: принятие соответствующего целям программы EFF госбюджета, запуск системы e-декларирования, "решительные действия по обеспечению финансовой стабильности в стране".

По словам представителя МВФ, миссия Фонда в настоящее время продолжает консультации с властями Украины по оставшимся вопросам. То есть, у правительства неплохие шансы на получение еще одного миллиардного транша.

Источник: "Корреспондент"