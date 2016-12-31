Новый патриотичный праздник в Украине

Ежегодно 14 марта в Украине будут отмечать День украинского добровольца. За соответствующее постановление №4261 проголосовал 231 народный депутат.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, именно в этот день в 2014 году более 500 бойцов самообороны Майдана начали подготовку на полигоне в Новых Петровцах с тем, чтобы принять участие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины.

13 апреля 2014 года было принято решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Бойцы добровольческих батальонов приняли активное участие в первом этапе ее проведения и не допустили продвижения противника вглубь материковой Украины.

Постановлением рекомендуется Кабмину в течение месяца разработать и утвердить план официальных мероприятий ко Дню украинского добровольца.

Источник: news.liga.net