Деокупация Донбасса в 2017 году?

В Украине вновь активизировались разговоры о возвращении Донбасса и прогнозы на этот счет.

Власти обещают деоккупацию уже в этом году, причем ненасильственными методами.

Правительство даже разработало план действий в отношении временно неподконтрольных территорий.

В этом году и без стрельбы

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает реальным восстановление контроля над неконтролируемым участком границы с Россией на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в течение 2017 года.

По словам Авакова, "в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму".

Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, подчеркнул глава МВД.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

"Это не мое пропагандистское высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", – заявил Аваков.

По словам главы МВД, "это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей".

Сами сложат оружие

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц утверждает, что за последних полгода финансирование ЛДНР продолжает сокращаться с каждым месяцем.

По некоторым данным, которые Туке передавали еще в октябре, в отдельных районах Луганской области уже до 75% людей, которые являются гражданами Украины и сражаются с оружием в руках против украинской армии, готовы добровольно сложить оружие. Однако они боятся ответственности за то, что натворили.

"Из этого можно сделать вывод, что осенью 2017 года может начаться освобождение Донбасса. По оценкам Генштаба, на это уйдет 3-4 месяца. Конечно, многое будет зависеть от России. В том, что регулярные части российской армии покинут территорию по приказу, сомнений нет", - считает Тука.

План от Кабмина

11 января Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил план мероприятий, направленных на реализацию государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В документе расписаны 17 заданий, среди которых есть популяризация здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД, содействие проведению “народной дипломатии”, обеспечение прав граждан, проживающих на неподконтрольной территории, в плане образования, социальных выплат, получения информации и прочее.

Так, Украина собирается привлекать молодежь и женщин в общественные движения через программы, способствующие их роли, как миротворцев, содействовать структурированным диалогам по вопросам поощрения толерантности.

Еще Кабмин собирается организовывать и проводить спортивные соревнования, спартакиады с привлечением граждан с неконтролируемых территорий (при условии соблюдения условий безопасности).

Также в плане содержится задача по предоставлению административных услуг, гражданам Украины, оставшимся на неподконтрольных территориях.

Что это значит

Дипломат Богдан Яременко считает, что фактически Кабмин этим документом признал ответственность за соблюдение прав человека и обеспечения потребностей и интересов граждан Украины в "отдельных районах".

“Согласно международному праву обеспечения соблюдения прав человека на оккупированных территориях возлагается на государство оккупанта. Кабмин подтвердил эти обязательства за собой. Что означает, что на Востоке Украины нет оккупированных иностранной государственной территории, а существует внутренний конфликт, в результате которого временно прекратили, но восстанавливают свою деятельность органы государственной власти Украины”, - считает Яременко.

По словам дипломата, такая постановка вопроса прямо противоречит всем информационно-пропагандистским усилиям Украины по освещению конфликта на Востоке Украины, как вооруженной агрессии Российской Федерации.

“Фактически понятие "оккупированные территории" подменяется "неконтролируемые территории". Со всеми политико-правовыми последствиями, которые из этого вытекают. Также фактически это попытка имплементации чего-то подобного на "приднестровский вариант" урегулирования конфликта (который так и не урегулирован)”, - отметил дипломат.

У власти свое мнение

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш говорит, что план по деоккупации Донбасса предусматривает противодействие финансированию терроризма и недопущения действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины.

"Прозвучали заявления, что правительство приняло "страшный" план мероприятий по реализации основных принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я хочу сказать, что этот план был разработан во исполнение действующего закона, который согласно Конституции приняла ВР", – сказал он.

Однако, в партии Самопомич, например, считают, что действия Кабмина – это реализация плана Кремля.

"Это реализация плана Кремля, которая подтверждает, что России Донбасс не нужен, России нужна Украина. И, разрушив Донбасс, заселив его террористами, они теперь хотят ее откатать в страну и уничтожить эту страну этой территорией. А почему мы не слышим о Крыме? Крым уже не украинский? Так вот, играет международная карта размена, России - Крым, Украине - Донбасс. И не из-за санкции, а чтобы оставить там своих марионеток, которые будут с середины уничтожать эту страну, и создать процесс мира", - заявил глава фракции Самопомич Олег Березюк.

Никакой деоккупации не будет

Никакой деоккупации Донбасса в этом году не будет, заявил политолог Владимир Фесенко.

“На мой взгляд, будет зависание переговорного процесса. Нынешняя ситуация пока тупиковая. Россия просто так нам не отдаст Донбасс, здесь не должно быть никаких иллюзий. Когда делают такие заявления – это понты “Народного фронта”, игра Авакова и прочих в воинствующий патриотизм. Не более чем политические понты, никаких реальных предпосылок к деоккупации Донбасса, к сожалению, нет”, - подчеркнул эксперт.

Источник: "Кореспондент"