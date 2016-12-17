Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 82

Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?

- Помоги мне, Господи! Есть-таки нечего, жить не на что, ни гривны в кармане...

 Голос с неба:

 - Не ври, Изя!

 - Шо, доллары менять?!

***

Найдена причина многих ДТП. Маршрутки не успевают отражаться в зеркалах заднего вида.

***

- Алло, Галя, а ты где хочешь побывать - на море или в лесу?

 - Ой! На море, конечно! Паша, а ты путевки берешь?

 - Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета...

***

- Бабушка, все говорят, что я лошара!

 - Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!

***

- Шли мы вчера вечером с подружкой, а тут к нам хулиганы пристали...

 - И как? Отбились?

 - Ха! От нас с подружкой так просто не отобьешься!

***

- Ты что сегодня делаешь?

 - Ничего...

 - Ты же вчера это делал?!

 - Я не доделал...

***

Фотомодель на съемках. Фотограф:

 - А теперь, милая, изобразите на лице глубокую задумчивость. Я вам помогу: сколько будет 7 умножить на 9?

***

- Бьет - значит любит!

 - Бьет потому, что электрик ты хреновый, Петрович!

***

После пятой рюмки начинается не пустая болтовня, а утечка информации.

***

- Доктор, как прошла операция?

 - Еще никак. Но раз уж вы не спите, придержите зажимчик вот здесь.

***

Стены нашего подъезда от надписей спасают только разбитые лампочки.

***

- Вчера целый час муж слушал меня с раскрытым ртом... Присмотрелась - спит подлец!

***

У хороших мужчин, как правило, есть один большой недостаток. Они все какие-то женатые.

***

Новый год - как моя теща. Встречай не встречай - все равно припрется.

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