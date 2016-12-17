Анекдоты недели - 82

- Помоги мне, Господи! Есть-таки нечего, жить не на что, ни гривны в кармане...
Голос с неба:
- Не ври, Изя!
- Шо, доллары менять?!
***
Найдена причина многих ДТП. Маршрутки не успевают отражаться в зеркалах заднего вида.
***
- Алло, Галя, а ты где хочешь побывать - на море или в лесу?
- Ой! На море, конечно! Паша, а ты путевки берешь?
- Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета...
***
- Бабушка, все говорят, что я лошара!
- Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!
***
- Шли мы вчера вечером с подружкой, а тут к нам хулиганы пристали...
- И как? Отбились?
- Ха! От нас с подружкой так просто не отобьешься!
***
- Ты что сегодня делаешь?
- Ничего...
- Ты же вчера это делал?!
- Я не доделал...
***
Фотомодель на съемках. Фотограф:
- А теперь, милая, изобразите на лице глубокую задумчивость. Я вам помогу: сколько будет 7 умножить на 9?
***
- Бьет - значит любит!
- Бьет потому, что электрик ты хреновый, Петрович!
***
После пятой рюмки начинается не пустая болтовня, а утечка информации.
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- Доктор, как прошла операция?
- Еще никак. Но раз уж вы не спите, придержите зажимчик вот здесь.
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Стены нашего подъезда от надписей спасают только разбитые лампочки.
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- Вчера целый час муж слушал меня с раскрытым ртом... Присмотрелась - спит подлец!
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У хороших мужчин, как правило, есть один большой недостаток. Они все какие-то женатые.
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Новый год - как моя теща. Встречай не встречай - все равно припрется.
Дамам на заметку: если хотите скрыть свой возраст, делайте вид, что не знаете, что такое дискета....
После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение......
Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а кто-то - на попе с горки....
Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова в сети. Вы можете ему позвонить!" А все! Поздно! Я уже протрезвела!...
Согласно этикету нож можно держать в левой руке лишь в одном случае - если в правой руке пистолет....