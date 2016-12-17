Анекдоты недели - 82 Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?

- Помоги мне, Господи! Есть-таки нечего, жить не на что, ни гривны в кармане...

Голос с неба:

- Не ври, Изя!

- Шо, доллары менять?!

***

Найдена причина многих ДТП. Маршрутки не успевают отражаться в зеркалах заднего вида.

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- Алло, Галя, а ты где хочешь побывать - на море или в лесу?

- Ой! На море, конечно! Паша, а ты путевки берешь?

- Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета...

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- Бабушка, все говорят, что я лошара!

- Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!

***

- Шли мы вчера вечером с подружкой, а тут к нам хулиганы пристали...

- И как? Отбились?

- Ха! От нас с подружкой так просто не отобьешься!

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- Ты что сегодня делаешь?

- Ничего...

- Ты же вчера это делал?!

- Я не доделал...

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Фотомодель на съемках. Фотограф:

- А теперь, милая, изобразите на лице глубокую задумчивость. Я вам помогу: сколько будет 7 умножить на 9?

***

- Бьет - значит любит!

- Бьет потому, что электрик ты хреновый, Петрович!

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После пятой рюмки начинается не пустая болтовня, а утечка информации.

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- Доктор, как прошла операция?

- Еще никак. Но раз уж вы не спите, придержите зажимчик вот здесь.

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Стены нашего подъезда от надписей спасают только разбитые лампочки.

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- Вчера целый час муж слушал меня с раскрытым ртом... Присмотрелась - спит подлец!

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У хороших мужчин, как правило, есть один большой недостаток. Они все какие-то женатые.

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Новый год - как моя теща. Встречай не встречай - все равно припрется.