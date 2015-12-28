В России запретили любоваться хамоном Испанский сайт jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «Роскомнадзора», поскольку фото и цены на хамон «угрожают конституционному строю России».

Любителям запрещенного в России хамона (кто не знает - это вяленая свинина) не разрешается теперь даже любоваться на испанский продукт по Интернету. С 15 ноября прошлого года адрес jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «Роскомнадзора» на основании решения Ульяновского районного суда Ульяновской области по делу № 2а-685/2016. Это выяснилось случайно из новогоднего письма испанского поставщика хамона одному из российских потребителей, выступающего в «Живом Журнале» под ником nl.

Все оказалось правдой. Решением Ульяновского районного суда (председательствующая - Эльмира Рахимзяновна Касымова) россиян, уже огражденных от хамона, оградили и от информации о нем – дышите глубже! – «… в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

К слову, возможность ограничения информации предусмотрена статьей 9 Федерального закона № 149-ФЗ. Этой статьей воспользовалась прокуратура Ульяновского района Ульяновской области, в ходе проверки интернет-ресурсов обнаружившая, что россияне слишком часто заходят на сайт хамона, а некоторые даже покупают его через интернет-магазин. Вот по иску районного прокурора суд и прикрыл лавочку, а адрес jamonshop.es внесен теперь в реестр запрещенной информации «Роскомнадзора».

Но это не конец истории. Как пишет nl, испанский поставщик хамона разослал своим российским клиентам подробные инструкции, как обходить запреты ради любимого деликатеса, либо скачивать специальные бесплатные программы в Google Play Store, которые позволяют заходить на их сайт с «любой точки планеты».

Это, конечно, провокация. В массе своей российские люди - патриоты и на такое не пойдут. Однако отдельные любители хамона не отличаются законопослушностью и эмоционально пишут в соцсетях, что воевать с едой глупо и бессмысленно. «Можно объявлять войну достойному противнику. Можно сражаться с несправедливостью, безграмотностью и цыпками на ногах. Можно драться за принципы, идеалы, правду. Но, б...ь, не с сыром! И не с орехами! Потому что страна, в которой люди борются с хамоном и которая пытается этих людей от хамона защитить, обречена на несчастья, страдания, уныние, разложение и мучительную гибель».

Источник: argumentua.com