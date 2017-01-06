Эксперт: результаты суда в Гааге будт страшными для России

Такое мнение в эфире "Обозреватель. LIVE" высказал адвокат Ярослав Куц. По словам юриста, у Украины есть все шансы доказать вину России.

"Основной тезис, на чем базируется обращение, это ситуация со малайзийским Boeing. Наши следственные подразделения и их компетентность будет минимально влиять на его рассмотрение. Почему? Да потому что расследовали ситуацию со сбитым Boeing малайзийские и нидерландские следственные органы. Были привлечены подразделения ФБР. Международные следственные органы расследовали дело очень качественно. Уже эти результаты напрямую указали, что самолет был сбит именно российским "Бук" и при участии российских военных. Сбивали с территории Украины, которая была на тот момент, да и сейчас остается оккупированной именно Российской Федерацией. Поэтому таким косвенным способом будет доказана вина. Я более чем уверен", - отметил он.

По словам адвоката, тяжело спрогнозировать, будет ли в случае проигрыша Россия выполнять судебное решение.

"Я думаю, что будет очень страшный результат для России. Но судя по тому, как РФ реагирует на результаты международных судебных исков, и решений, то очень тяжело сказать, как они к этому отнесутся", - заявил Куц.

На уточняющий вопрос "Обозревателя", какой должна быть реакция страны на решение, которое в подобном судебном процессе было вынесено не в ее пользу, юрист в качестве образца назвал фашистскую Германию.

"Это было после Второй мировой войны. Когда Германия сказала: "Да, мы виноваты. Мы виноваты в Первой мировой войне, виноваты во Второй мировой войне. Мы готовы платить репатриации всем". И они до этого времени платят. Поднимают свою экономику. Но при этом финансируют экономики, которые разрушили… Но о признании своей вины в рамках геополитики можно говорить только после полной победы и капитуляции кого-то", - подытожил он.

Источник: "Обозреватель"