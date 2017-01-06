Инаугурационная речь Трампа и реакция иностранных СМИ

Он много раз повторил, что теперь "Америка - на первом месте". Это вызвало большие опасения в Европе.

США после Второй мировой войны взяли на себя роль доминанты, защитника свободы и демократии. Именно свобода стала ключевой концепцией для Америки, через которую она воспринимает себя и окружающий мир. Но, кажется, Трамп ставит ее под сомнение.

Европа встревожена

Washington Post, США

EPA/UPG Речь Трампа комментирует для издания бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Америка прежде всего!"... Европа слишком хорошо знакома с этой историей. Веками каждая европейская страна ставила себя на первое место, явно или неявно воспринимая остальные государства как враждебные своим интересам, - и много столетий европейская история состояла из настоящей бойни и катастроф", - говорит политик.

Бильдт считает, что в своей речи Трамп показал, что отбрасывает "свободу", предпочитая "цивилизованность", когда говорил, что объединит весь "цивилизованный мир", чтобы стереть с лица земли исламистский терроризм. Но при этом Трамп свободу упомянул лишь вскользь, хотя она является ключевой для Америки.

"И что это означает? Это просто способ включить Россию в семью?", - задается вопросом Карл Бильдт.

Политическая война

Guardian, Британия

По мнению британского издания, инаугурационная речь Трампа была "провозглашением политической войны", ведь несмотря на внешнюю непринужденность передачи власти, тон его выступления завещал угрожающие изменения в стране. Издание назвало речь Трампа "горькой, хвастливой и банальной" и направленной к его избирателям, а не к целой нации.

Раскол Европы

La Stampa, Италия

Бывший премьер Италии Романо Проди в интервью изданию говорит, что Трамп делает ставку на дальнейший раскол Европы. Поэтому, ЕС должен первым отменить санкции против России, чтобы показать, что не США решают этот вопрос.

"Если линия Трампа по НАТО подтвердится, нужно будет немедленно подготовить совместный проект европейской обороны", - говорит политик.

Проди выразил надежду, что на деле Трамп окажется осторожней, чем сейчас говорит, иначе "эффект будет разрушительный".

Все это крайне серьезно

VG, Норвегия

VG В инаугурационной речи, которая последовала сразу же за тем, как он произнес клятву президента, Трамп заявил, что с этого дня США во внешней политике будут руководствоваться только тем, что служит национальным интересам США: "Америка прежде всего". Издание приводит мнение сотрудника Института оборонных исследований Свейна Мельбю, который говорит, что Норвегия, построила всю свою оборонную политику и политику безопасности на том, что в кризисной ситуации американцы нам помогут. "Это также сильно повлияет на двусторонние отношения Норвегии и США. И это будет иметь последствия для нашего большого соседа на востоке", - говорит эксперт. Он напоминает, что Трамп очень скептически относится с НАТО, подчеркивая, что новый президент США "не верит в колективное сотрудничество". "Если то, о чем он говорит, будет осуществлено на практике, это станет концом эры, когда США были точкой опоры во внешней политике. После войны (Второй мировой) США также взяли на себя ответственность за ряд задач, в которых не было национального интереса, но которые, как считалось, в перспективе все равно будут на пользу США. Так считала вся внешнеполитическая элита США. Трамп же так не считает, - цитирует издание Мельбю. Критиковал всех присутствующих

Independent, Британия

Издание отмечает, что в присутствии своих предшественников, конгрессменов, сенаторов и военных командующих, Трамп решился критиковать все их предыдущие достижения, обвиняя всех политиков в том, что они довели Америку до нищеты.

Миропорядок пройдет проверку на устойчивость

Die Zeit, Германия

Getty С вступлением в должность 45-го президента США стартует гигантский социальный эксперимент - самый крупномасштабный в этом тысячелетии. Проверку на устойчивость пройдет существующий политический миропорядок, говорит для издания эксперт Немецкого фонда науки и политики Ханнс В.Маулль. "Трамп может задействовать все рычаги для дальнейшего расширения своих полномочий", - считает аналитик.

Маулль также отмечает, что будущее международного порядка будет решаться на фоне взаимодействия или разногласий трех держав - США, Китай, Россия, а также личных связей Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.

"Все трое уже дали понять, что без малейших сомнений отметут все существующие правила и ценности, если они будут препятствовать реализации их интересов. Путин продемонстрировал это на примере аннексии Крыма и вторжения в восточную Украину. Глава КНР - предъявляя противоречащие международному праву территориальные претензии и демонстрируя военную агрессию в Южно-Китайском море; а президент Трамп - делая заявления об отказе от обязательств, которые взяла на себя Америка", - продолжает политолог.

Умеренный энтузиазм

Le Monde, Франция

Издание обратило внимание, что каждый раз, когда президент Трамп в своей речи обещал "вернуть рабочие места в страну", толпа взрывался аплодисментами.

"Умеренный энтузиазм во время инаугурационной речи не сравнить с пристрастием, которые горели во время избирательной кампании", - отмечает издание.

Новый курс всего мира

Le Monde, Франция

Дональд Трамп, став президентом, тотчас вознамерился "определить курс Америки и всего мира на многие годы вперед", говорится в статье издания.

"Америка должна "защищать" свои границы, свои заводы, свои рабочие места. Остальной мир становится вторичным, разве что вовлеченность будет отвечать американским интересам. Традиционные союзники тоже вторичны: они слишком злоупотребляли великодушием США", - интерпретирует слова Трампа издание.

Издание также отмечает, что Украина и санкции остаются большой проблемой в отношениях между Россией и ЕС.

Самая худшая речь в истории

Aftenposten, Норвегия

EPA/UPG

"Я считаю, что это была худшая инаугурационная речь в истории. Хотя все думали, что это будет обращение Дональда к американскому народу, это было обращение Дональда к Дональду", - заявил один из ведущих норвежских специалистов в области риторики Хьелль Терье Рингдал.

Он описывает ее как "чистейшей воды эгоизм".

"Мысль, стоявшая за всей речью, заключалась в том, как бы продать идею о великой и потрясающей Америке. Он приводил аргументы в пользу создания новой Америки, потому что так, как сейчас, плохо. Он построил всю свою речь на том, что все, кто сидели за ним на трибуне, ошибались", - сказал Риндгал.

Короткая, жесткая и прямая

Бывший спичрайтер Билла Клинтона Винка ЛаФлер более благосклонна к первой речи Трампа в качестве президента.

"Речь была очень ясной. Предложения были жесткими и прямыми, было понятно все, что он говорил. Речь к тому же была короткой, одна из самых коротких инаугурационных речей, насколько я помню. В речи было также несколько весьма поэтичных и хорошо написанных предложений", - говорит ЛаФлер в интервью изднаию.

При этом она подчеркнула, что речи Трампа недоставало скромности или признаков того, что "он понимает, насколько сложной будет эта работа". Эгоцентричная и полная преувеличений Так считает бывший директор Нобелевского института и профессор американской истории Гейр Люндестад. "Были чудовищные преувеличения. Инаугурационная речь - это речь, которая должна примирить нацию. Тут такого примирения было мало", - говорит Люндестад. Профессор подчеркивает, что Трамп изображает всех, кто управлял страной до него как элиту. "Но в США еще никогда не приходила к власти более элитарная администрация, чем администрация Трампа. Он будет ставить во главу угла США. В речи ничего не говорилось о том, что могут быть общие интересы с другими странами", - говорит эксперт. Пессимистичные прогнозы

El Pais, Испания

Испанское издание назвало свою статью об инаугурации "Печальным подтверждением", объясняя, что тезисы Трампа во время речи только подтвердили пессимизм относительно его президентства.

"Слова Трампа были полны популизма, национализма и агрессии", - пишет издание.

Такого же мнения придерживается издание El Mundo.

Милая и нормальная

Polityka, Польша