Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 20:5864

Почему санкции против России могут не пережить 2017 год

Даже официальный Киев неохотно признает: геополитическая обстановка меняется для Украины не в лучшую сторону. Новые реалии создают новые правила. Как следствие – велика опасность того, что антироссийские санкции Европейского Союза и США не переживут 2017 год. Или не переживут в своем нынешнем виде.

При определенном стечении удачных для Киева обстоятельств этого можно избежать. Но сценарий снятия или смягчения санкций в этом году слишком вероятен, чтобы его игнорировать.

Еще в сентябре прошлого года наши источники в Администрации президента Украины говорили: есть большие сомнения в том, что в декабре ЕС продлит санкции. Тогда на руку Киеву сыгралмеждународный отчет о крушении рейса MH17 и сирийская авантюра Кремля, которая вызвала сильное раздражение Запада. Но нет гарантий, что звезды сойдутся и в этот раз.

5 причин, по которым Россия может избавиться от санкций уже в этом году

Французский тупик 

Предстоящие президентские выборы во Франции, назначенные на весну, вселяют опасения не только в контексте санкций. Под вопросом – "нормандский" формат, безвизовый режим (если ЕС не предоставит его до того времени) и евроинтеграция Украины.

Два лидера предвыборной гонки Франсуа Фийон и Марин Ле Пен публично выступают против продления санкций. Франция – одна из самых влиятельных и авторитетных стран-членов ЕС. Санкции действуют поныне во многом именно благодаря санкционной коалиции Парижа и Берлина. Если один из "столпов" рухнет, вероятно, завалится и вся конструкция.

К этому надо добавить, что продление санкций требует единогласного голосования стран ЕС, так называемого консенсуса. По сути, чтобы заблокировать санкции, Парижу достаточно сказать бескомпромиссное "против".

Критическая масса

В марте состоятся и парламентские выборы в Нидерландах. Там вероятна победа евроскептической Партии свободы под руководством Герта Вилдерса. Эта политсила яро выступает за снятие санкций.Проблема не только во Франции. Критическая масса недовольных санкциями в ЕС неумолимо растет. От них уже давно не в восторге Италия, Греция, Болгария, Венгрия, Словакия, Кипр и Австрия. Официальная Вена, например, выступает за постепенное снятие санкций, превратив их из "системы наказания в систему поощрения". Новоизбранный президент Болгарии Румен Радев и вовсе не разменивался на дипломатические формулировки, обещая добиться снятия санкций. 

Самый сильный слабый союзник 

Последнее слово в ЕС все еще остается за Берлином. У Украины может быть масса претензий к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, однако она была и остается главным двигателем санкционной политики и самым влиятельным союзником Киева в Евросоюзе. Но в сентябре состоятся выборы в бундестаг. Ситуация здесь не так критична, как во Франции. Судя по результатам последних соцопросов, у Меркель есть неплохие шансы сохранить за собой кресло канцлера (хотя до выборов еще больше полугода, и ситуация может кардинально измениться).

И все же, даже если Меркель удастся остаться у власти, оппозиция к ней существенно усилится. Рейтинг евроскептической партии "Альтернатива для Германии", которая ратует за отмену санкций, растет. На региональных выборах политсила показала хорошие результаты, в то время как партия Меркель – довольно слабые. Если "Альтернатива для Германии" войдет в бундестаг с большим количеством мест, Меркель уже не сможет их игнорировать. И канцлеру придется корректировать свой курс, возможно, в ущерб Украины. 

Темная американская лошадка 

Президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что выступает за нормализацию отношений с Россией. Также он допускал пересмотр санкций. С момента последнего подобного заявления утекло много воды. Трамп стал осторожнее в своей риторике относительно России. Во многом благодаря скандалам вокруг вмешательства Москвы в американские выборы и Goldengate (доклада о наличии у Кремля компромата на Трампа). Но это не значит, что идея улучшить отношения с Москвой, в том числе за счет снятия санкций, забыта. Например, незадолго до инаугурации Трамп заговорил о некой сделке – сокращении ядерных вооружений Москвой в обмен на снятие санкций.

Главный сдерживающий Трампа фактор на пути нормализации отношений с Кремлем – Конгресс. Демократы и значительная часть республиканцев многое сделают, чтобы этого не допустить. Да и в самой команде Трампа есть люди (вице-президент, глава Пентагона, директор ЦРУ и другие), которые не поддерживают резкого сближения с Россией. Из-за взрывоопасной политической ситуации на российском направлении глава Белого дома вряд ли решится на радикальные шаги в ближайшее время и изберет тактику постепенного сглаживания противоречий. Учитывая некую эксцентричность и непредсказуемость Трампа, не исключено, что со временем стороны придут к какой-то договоренности, которая будет затрагивать и санкционный вопрос (как минимум санкции за кибератаки).

Но даже если американские ограничения ввиду внутриполитической ситуации пока сохранятся, ясно одно: Трампу не интересен единый трансатлантический санкционный фронт. США времен Барака Обамы приложили много усилий, чтобы убедить европейских партнеров в целесообразности продления санкций. Роль Вашингтона в том, что санкции ЕС еще в силе, не стоит недооценивать. А вот от Трампа подобных усилий ожидать было бы наивно. 

Минский замкнутый круг 

Переговоры в Минске и "нормандском" формате уже давно движутся по кругу. Перспективы создания "дорожной карты" Минских соглашений призрачны. Запад бы с облегчением вздохнул, если бы Украина пошла на "болезненные компромиссы", которые противоречат ее национальным интересам.

Штатам времен Трампа украинское направление не интересно, Европе – попросту не до того. Отсутствие прогресса в переговорах, пропаганда России, обвиняющей Украину в "неуступчивости", сомнительные успехи Киева в сфере реформ и борьбы с коррупцией, изоляционистские тенденции в Штатах и ЕС – все это в сумме рождает сильную усталость Запада от украинского кризиса в целом и от санкций в частности.

Алина Купцова, "Обозреватель"

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