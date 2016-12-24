Анекдоты недели - 83

В Одессе:
- Вы не подскажете, кого хоронят?
- Артиста театра Леймана.
- А он шо, умер?
- А вы-то считаете, шо это репетиция?!
***
- Не могли бы вы мне перезвонить попозже? Мне сейчас неудобно материться.
***
- Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.
- Обещание по случаю Нового года?
- Да.
- У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.
***
Коля думал, что Надя без ума от него.
Оказалось, что она была без ума и до него.
***
Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом необязательно. Просто хотя бы не жрать эти 2 часа.
***
На передаче «Самый умный» на вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус» - что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».
* * *
Мужская уборка в доме заканчивается тогда, когда нашлась пропажа.
***
Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками.
***
В Одессе:
- Сарочка, а ваш Изя в постели супружеский долг исполняет?
- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!
***
В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до водителя так и не дошли.
***
Девчонки, запомните: ваши дети будут похожи на него, а не на его автомобиль.
***
- Ах! Как у вас прекрасно пахнет кофе!
- Заходите! Не стесняйтесь! Нюхайте на здоровье!
***
- Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?
- Сынок, ты как раз сейчас мне об этом напомнил. Естественно!
- И что из этого получилось?
- Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую школу.
***
Ночью пришел кот и скромно лег в ногах.
А под утро в ногах спал уже я.
***
- Скажите, у вас сало "Адидас" есть?
- Это какое?
- Ну с тремя прослойками.
***
- Официант, что бы вы мне посоветовали к красному бордоскому "Шато Лафит" 1982 года?
- Поменьше выпендриваться... Я видел, на чем вы приехали...
***
После рождения восьмого ребенка родители уже спали со светом и под присмотром старших детей.
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?...
Дамам на заметку: если хотите скрыть свой возраст, делайте вид, что не знаете, что такое дискета....
После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение......
Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а кто-то - на попе с горки....
Утром пришла эсэмэска: "Абонент снова в сети. Вы можете ему позвонить!" А все! Поздно! Я уже протрезвела!...