Анекдоты недели - 83 Квашеная капуста - самая классная закуска: и выставить не стыдно, и сожрут - не жалко.

В Одессе:

- Вы не подскажете, кого хоронят?

- Артиста театра Леймана.

- А он шо, умер?

- А вы-то считаете, шо это репетиция?!

***

- Не могли бы вы мне перезвонить попозже? Мне сейчас неудобно материться.

***

- Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.

- Обещание по случаю Нового года?

- Да.

- У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.

***

Коля думал, что Надя без ума от него.

Оказалось, что она была без ума и до него.

***

Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом необязательно. Просто хотя бы не жрать эти 2 часа.

***

На передаче «Самый умный» на вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус» - что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».

* * *

Мужская уборка в доме заканчивается тогда, когда нашлась пропажа.

***

Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками.

***

В Одессе:

- Сарочка, а ваш Изя в постели супружеский долг исполняет?

- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!

***

В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до водителя так и не дошли.

***

Девчонки, запомните: ваши дети будут похожи на него, а не на его автомобиль.

***

- Ах! Как у вас прекрасно пахнет кофе!

- Заходите! Не стесняйтесь! Нюхайте на здоровье!

***

- Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?

- Сынок, ты как раз сейчас мне об этом напомнил. Естественно!

- И что из этого получилось?

- Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую школу.

***

Ночью пришел кот и скромно лег в ногах.

А под утро в ногах спал уже я.

***

- Скажите, у вас сало "Адидас" есть?

- Это какое?

- Ну с тремя прослойками.

***

- Официант, что бы вы мне посоветовали к красному бордоскому "Шато Лафит" 1982 года?

- Поменьше выпендриваться... Я видел, на чем вы приехали...

***

После рождения восьмого ребенка родители уже спали со светом и под присмотром старших детей.