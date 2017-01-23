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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:2385

Можно ли вернуть в Украину ядерное оружие

Хотя Леонид Кравчук заявлял, что Украина вновь могла бы стать ядерной державой, генерал Александр Кихтенко напомнил, что в стране уничтожены шахтные установки и больше нет стратегической авиации.

Украина не сможет себе в техническом плане позволить восстановить ядерный потенциал, а также с этим не согласятся страны, которые "помогли" Киеву избавиться от оружия массового поражения. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne украинский генерал Александр Кихтенко.

В Украине уничтожены шахтные установки и нет больше стратегической авиации.

"Вернуть сегодня Украине ядерное оружие невозможно. Во-первых, мы уничтожили все, что могли, в частности, шахтные установки и стратегическую авиацию. Во-вторых, Украину не поддержат в мире, в том числе и США, и Великобритания. Не для того, они проводили такую работу, чтобы Украина из третьей по ядерному потенциалу страны осталась без ядерного оружия. Вернуть историю не получится", – сказал Кихтенко.

Он считает, что вместо мыслей "мечтаний" о восстановлении ядерного оружие, лучше бы в Украине создали спецструктуру по освобождению заложников.

"Есть другие пути усиления. К примеру, мы говорим о создании Сил специальных операций, которые помогут в гибридной войне. Но эта тема не для эфира, она должна обсуждаться тайно", – добавил генерал.

В свою очередь первый президент Украины Леонид Кравчук ранее заявлял, что в теории Украина могла бы снова стать ядерной державой, но на это необходимы огромные средства, которых нет.

Источник: "Сегодня"

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