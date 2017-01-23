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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:4783

Песков: США намерены активизировать урегулирование конфликта на Донбассе

В Кремле заявили, что администрация президента США Дональда Трампа выступила за активизацию урегулирования конфликта в Украине, чтобы не позволить превратится ему в "застарелый кризис".

Так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, какая позиция Вашингтона на урегулирование конфликта в Украине по итогам телефонного разговора президентов США и России.

"Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал пресс-секретарь Путина.

В тоже время он заявил, что в позиции Кремля "ничего не изменилось", и он выступает за безальтернативность реализации Минска-2".  

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудили Украину.

В свою очередь в США рассказали, что Трамп и Путин не обсуждали снятие санкций. 

Источник: "Корреспондент"

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