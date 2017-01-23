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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 19:1347

Минималка 3200: последствия

НБУ уже успел ухудшить прогноз инфляции на этот год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.

Решение правительства о повышение "минималки" отразится на уровне инфляции, как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары, и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев.

Бизнес, по которому больнее всего ударило решение повысить "минималку" до 3200 гривен, пока не склонен раздавать пугающие прогнозы, и предпочитает делать выводы по результатам финансового года.

Чтобы объективно оценить влияние роста размера минимальной заработной платы на экономическую ситуацию, должен пройти хотя бы один бюджетный год. Поскольку нововведение действует только месяц, и к тому же половину этого месяца занимали выходные и праздничные дни, в которые бизнес в принципе замирал, по состоянию на сегодня оценить можно только перспективы и возможные риски.

На сегодняшний день опасений у предпринимателей действительно больше, чем ожиданий позитивного эффекта.

Если для работника бюджетной сферы удвоение минимальной заработной платы обозначает рост его доходов, то для рядового предпринимателя - это в первую очередь увеличение расходов, размер которых привязан к "минималке" (сборы, иные обязательные платежи).

При этом источники дохода и, как правило, его размеры для предпринимателя остаются неизменными. Ожидается, что рост минимальной заработной платы в перспективе позитивно скажется на экономической ситуации, однако оправдаются ли подобные ожидания - пока сказать невозможно.

Есть и позитив от "минималки 3200". Поскольку обязательные платежи и сборы в большинстве случаев привязаны к размеру минимальной заработной платы, нововведение несомненно должно позитивно сказаться на местных и государственном бюджетах, фондах, база которых формируется за счет таких платежей.

Что касается инфляции, то данное явление зависит от совокупности многих факторов, и в первую очередь от стабильности национальной валюты и объективности власти при оценке курса и формировании бюджета на год. В целом изменение МЗП не должно негативно отразиться на покупательной способности граждан и, следовательно, на уровне индекса инфляции. Тем не менее, любые выводы можно будет сделать ближе к концу 2017 года. 

Инна Рудник, biz.censor.net.ua

Экономика
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