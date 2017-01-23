Как с февраля меняется жизнь украинцев: повестки в армию, экспресс-браки и подорожание В Украине в феврале, по решению Нацкомиссии, подорожает электроэнергия для промышленных потребителей. Кроме того, для промышленности, по решению "Нафтогаза", подорожает и голубое топливо – на 22%. Рост цен так или иначе отобразится на простых украинцах – коммунальные расходы производители включают в стоимость своей продукции. Также в феврале украинцы с высшим образованием могут попасть в армию, а за сутки до этого – заключить экспресс-брак.

Подорожают билеты на поезда

Повышать тарифы планируют в два этапа – в первом и во втором кварталах этого года (каждый раз на 16%).



На данный момент билет на поезд в купе "Киев-Одесса" стоит 288,5 гривни, а уже с 1 февраля такая поездка обойдется в 341,9 гривни. Узнать, насколько подорожают самые популярные маршруты в феврале, можно, ознакомившись с инфографикой.

Уже сейчас на 10% подорожал проезд в "Интерсити+".

Тарифы пересматривают из-за роста цен и повышения минимальной заработной платы. "Подчеркиваем, что стоимость тарифа в поездах дальнего следования остается неизменной с 2014 года. Индексация – требование сегодняшнего дня, основанная на официальном уровне инфляции и уровне цен на промышленную продукцию. В частности, показатель инфляции 2015 года составил 143,3%, за 8 месяцев 2016 – 104,5%. Всего за период с 1 января 2014 года по 31 августа 2016 – 187,1%", – поясняют в "Укрзализнице".

Именно из-за низких тарифов, отмечают в пресс-службе, нет денег на покупку новых вагонов, в то время как действующие изношены на 90%.

Газ подорожает на 22%, а свет – на 3%

С 1 февраля "Нафтогаз" пересмотрел тарифы на голубое топливо для промышленных потребителей, в том числе ТЭЦ и котельных. Так, для производителей тепловой энергии газ станет дороже, следом за этим вырастет и себестоимость генерации.

Как пояснили в пресс-службе "Нафтогаза", в среднем тарифы для промышленных потребителей вырастут на 22% (зависимо от объемов потребления и наличия задолженности). Компании, которые потребляют более 50 тысяч кубометров газа и при этом не имеют задолженности, за каждые тысячу кубометров со следующего месяца будут платить 9,2 тысячи гривен, должникам – 10,1 тысячи гривен.

Главная причина такого подорожания – импортный газ вырос в цене. В прошлом году Украина закупала голубое топливо по цене меньше 180 долларов за тысячу кубометров, в бюджете на этот год предусмотрена цена на газ 245 долларов.

Ранее в Кабмине обещали тариф на отопление до конца отопительного сезона не пересматривать. Однако после, с учетом подорожания газа, поставщикам тепла придется обратиться в комиссию с просьбой пересмотреть тариф с учетом новых цен на энергоресурсы.

Эксперты в сфере энергетики уверены, что не за горами также повышения тарифа на газ для населения. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, в этом году будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

Также с 1 февраля для промышленных потребителей (1-го и 2-го классов) подорожает на 1-3% электроэнергия. Это решение отразится на стоимости эксплуатации электротранспорта (троллейбусов, метро).

Украинцев с высшим образованием заберут в армию

В феврале Генеральный штаб начнет призывать в армию украинцев возрастом до 43 лет, которые окончили военные кафедры. Об этом еще несколько месяцев назад заявил и.о. начальника Главного управления персонала Генштаба Марк Андрусяк.

Отметим, ежегодно 9-10 тысяч украинцев получают воинское звание на военных кафедрах своих университетов. Если раньше военная кафедра давала освобождение от срочной службы, на данный момент ситуацию планируют кардинально изменить – призвать мужчин возрастом до 43 лет на полтора года в армию с сохранением рабочего места.

Несколько недель назад президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы". Согласно документу военные, которые подписали контракт и в особый период не имели права уволиться из Вооруженных Сил, теперь смогут вернуться домой.

"Это позволяет вам завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой", – пояснил президент свое решение подписать Закон.

Призыв украинцев с воинскими званиями на службу, в том числе, позволит заменить тех контрактников, которые примут решение уволиться. Как пояснила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк, на срочников решение призывать украинцев с высшим образованием и званием не повлияет.

Как предполагают в Генштабе, призовут примерно четыре тысячи украинцев, которые окончили военные кафедры. При этом военкоматы будут учитывать семейные обстоятельства.

Жениться можно за сутки

Еще в прошлом году Министерство юстиции запустило пилотный проект "быстрых браков". Все документы можно было оформить за одни сутки в Киеве, Одессе, Львове, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке. С 1 февраля такая возможность появилась у всех украинцев – практику распространи по отделам регистрации актов гражданского состояния во всех областях.

До новшества с момента подачи заявления в ЗАГС и самой свадьбы должен был пройти как минимум месяц. Брак регистрировался в день подачи документов только в виде исключения (если супруга беременна, одному из супругов грозит опасность, например, он отправляется в зону боевых действий).

Сейчас же процедурк максимально упростили для всех. Получить штамп в паспорте можно на следующий день после подачи заявления. Такая услуга стоит от 140 до 1800 гривен (зависимо от ЗАГСа).

По словам министра юстиции Павла Петренко, по состоянию на начало января в Украине "экспресс-браком" воспользовались почти 3600 пар. "А с момента запуска этой услугой уже воспользовались почти 3600 пар. Мы и в дальнейшем будем работать над расширением проекта, чтобы каждый украинец мог воспользоваться нашими сервисами без очередей, без бюрократии и с максимальным комфортом", — написал на своей странице в соцсети Петренко.

Источник: segodnya.ua