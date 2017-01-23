Госрегулирование: на 89 медпрепаратов снижены цены (список)

Врачи должны будут выписывать в рецепте действующее вещество и дозировку, а пациент будет решать, какой препарат покупать в аптеке. Таким образом, врачи не смогут за вознаграждение вписывать "нужные" лекарства.

Стоимость данных препаратов Минздрав установил исходя из цен на подобные препараты в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. В МЗ уверены: стоимость многих лекарств в Украине завышена не в разы, а сотни раз.

С 1 апреля должна заработать программа реимбурсации, когда врач выписывает больному лекарство, аптека выдает его бесплатно, а государство компенсирует поставщику его стоимость. Такая система функционирует во многих странах Европы. Реимбурсация коснется тех же 89 препаратов.

Начиная с 1 февраля все аптеки обязаны вывесить список на информационной доске. В нем обязательно указать международное название препарата и предельную стоимость.

Однако сотрудники аптек сообщают, что с прилавков уже начали исчезать средства, которые попали в список рефрентных. Продавцы по приказу Минздрава распродают старые запасы, новых поставок нет, государственная цена невыгодна.

За тем, чтобы аптеки не повышали цены на медикаменты, будет следить Госслужба по контролю над лекарственными средствами, а покупатель, заметивший завышение цен лекарств из списка, сможет сообщить о нарушении.

Эксперты считают, что государство добьется дефицита указанных лекарств или их полного исчезновения с рынка Украины, поскольку дистрибьюторы, которые их поставляют, могут покинуть нашу страну.

В результате пациенты, особенно астматики, не смогут заменить дорогие препараты более дешевыми. Возможно, им придется покупать препараты за границей или пользоваться услугами контрабандного рынка.

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что установление предельных цен и торговых надбавок на лекарства позволит как можно скорее обеспечить украинцев доступными и качественными лекарствами.

Источник: mignews.com.ua