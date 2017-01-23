Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 21:1679

Госрегулирование: на 89 медпрепаратов снижены цены (список)

С 1 февраля в аптеках Украины действует запрет на продажу некоторых лекарств по ценам, которые превышают установленную правительством стоимость. Госрегулирование коснулось только препаратов, которые применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете второго типа и бронхиальной астме - всего 89 препаратов, созданных на базе 21 действующего вещества.

Врачи должны будут выписывать в рецепте действующее вещество и дозировку, а пациент будет решать, какой препарат покупать в аптеке. Таким образом, врачи не смогут за вознаграждение вписывать "нужные" лекарства.

Стоимость данных препаратов Минздрав установил  исходя из цен на подобные препараты в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. В МЗ уверены: стоимость многих лекарств в Украине завышена не в разы, а сотни раз.

С 1 апреля должна заработать программа реимбурсации, когда врач выписывает больному лекарство, аптека выдает его бесплатно, а государство компенсирует поставщику его стоимость. Такая система функционирует во многих странах Европы. Реимбурсация коснется тех же 89 препаратов.

Начиная с 1 февраля все аптеки обязаны вывесить список на информационной доске. В нем обязательно указать международное название препарата и предельную стоимость.

Однако сотрудники аптек сообщают, что с прилавков уже начали исчезать средства, которые попали в список рефрентных. Продавцы по приказу Минздрава распродают старые запасы, новых поставок нет, государственная цена невыгодна.

За тем, чтобы аптеки не повышали цены на медикаменты, будет следить Госслужба по контролю над лекарственными средствами, а покупатель, заметивший завышение цен лекарств из списка, сможет сообщить о нарушении.

Эксперты считают, что государство добьется дефицита указанных лекарств или их полного исчезновения с рынка Украины, поскольку дистрибьюторы, которые их поставляют, могут покинуть нашу страну.

В результате пациенты, особенно астматики, не смогут заменить дорогие препараты более дешевыми. Возможно, им придется покупать препараты за границей или пользоваться услугами контрабандного рынка.

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что установление предельных цен и торговых надбавок на лекарства позволит как можно скорее обеспечить украинцев доступными и качественными лекарствами. 

Источник: mignews.com.ua

Экономика
view counter

Новости

За незаконное хранение оружия житель Ахтырщини может попасть в тюрьму
Сегодня 17:47
ПриватБанк гарантирует 20 тыс. грн за информацию о взрыве банкомата в Сумах
Сегодня 17:25
Сумской пограничник отказался от взятки от таджика
Сегодня 17:13
В Сумах патрульные задержали грабителей
Сегодня 16:39
Конотопские полисмены предупредили передачу в изолятор наркотиков
Сегодня 16:21
СМНПО испытывает насосы для Ташкента и Сум
Сегодня 15:58
На Сумщине создадут более 30 громад в 2017 году
Сегодня 15:26
В Конотопе за краденный телефон могут посадить на 5 лет
Сегодня 14:58
В Сумах будут судить виновников ДТП на Лушпы, в котором погибла 16-летняя студентка
Сегодня 14:48
Транспортный налог: обновленные правила
Сегодня 14:41
Суд продлил санацию "Сумыхимпрома" еще на полгода
Сегодня 14:33
Сумской футболист может перейти в калиниградскую «Балтику»
Сегодня 14:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.