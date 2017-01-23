1. Украинская кухня вошла в ТОП-20 самых вкусных в мире (рейтинг ресурса Yonderbound).

2. Команда из Украины заняла первое место на втором Фестивале света в Берлине.

3. Тоннель любви в Клевань (Ровенская область) попал в ТОП-17 сказочных мест, который составил редакция BuzzFeed.

4. Панорамные витрины модного магазина Colette в Париже украсили платья и вышитые рубашки от Виты Кин.

5. Украинская система публичных электронных закупок ProZorro заняла первое место на III Ежегодной премии Open Government Awards 2016.

6. Документальный фильм Антона Азарова «Лобановский навсегда» победил в номинации «Кино и телефильмы о футболе. Большие чемпионы» на международном фестивале спортивного кино и телевидения.

7. Киевский Жилищный комплекс «Новая Англия» от компании-застройщика Royal House стал призером европейской премии European Property Awards.

8. Три фото из Украины вошли в лучшие фотографии международного конкурса «Вики любит Землю» 2016 года.

9. Иллюстрированную книгу «Гарри Поттер и философский камень» издательства «Абабагаламага» независимое лондонское издательство Bloomsbury признало лучшим изданием.





10. Интеллектуальная система поиска доноров крови YouDonor победила на конкурсе Startup Weekend: Social Innovation.

11. Украина заняла двадцать четвёртого место в рейтинге самых дешевых стран для жизни, который составил американский портал GoRankingRates.

12. На шестьдесят шестой Берлинском Мижнароджному кинофестивале Украинский незавершенный кинопроект «Танк» получил награду VFF Talent Highlight Pitch Award и денежный приз в размере 10 000 евро.

13. Международный аэропорт «Борисполь» занял третье место в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы по рейтингу World Airport Awards-2016.

14. Украинские производители впервые приняли участие в крупнейшей в США выставке пищевых продуктов Summer Fancy Food Show.

15. Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» совершил еще одну рекордную перевозку, переправив груз общим весом 169 т.

16. Украина стала ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований (CERN).

17. В США успешно запустили ракету с украинским первой ступенью (основная конструкция разработана КБ «Южное», изготовленная «Южным машиностроительным заводом имени Макарова» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-Аркос» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), Хартрон-Юком «(Запорожье), а также» ЧеЗаРа «и» Рапид «(Чернигов).

18. Театр огня «Аделаида» из Днепра победил на Международном фестивале огня Krotoszyński Festiwal Ognia, который состоялся в Польше.

19. Сервис живых аудиотрансляций Roopor вошел в число победителей на международном конкурсе Publicis90 и получил 100 000 евро инвестиций.

20. Офис Google в Дублине освещают лампы украинской дизайн-компании Fild.

21. Национальный академический театр оперы и балета Украины впервые выступил в парламенте Китая.

22. Украинские ученые создали браслет для чтения и контроля электрокардиограммы «Платформа 20К».

23. Стартап Ecoisme подписал соглашение о сотрудничестве с Dubai Electricity Water Authority (DEWA).

24. ГП «Украинский медицинский центр сертификации» Министерства здравоохранения Украины сертифицировало кровоостанавливающее средство «Кровоспас».

25. Проект «Сквер Небесной сотни» получил в Барселоне специальную награду на конкурсе публичных пространств European Prize for Urban Public Space 2016.

26. Казацкие песни Днепропетровщины включили в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Истчочник: https://www.facebook.com/GoodNewsAboutUkraine