Влиятельные и богатые. Рейтинг мировых брендов Google опередил Apple в рейтинге самых дорогих брендов в мире. Таковы результаты исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

Цена Apple за последний год опустилась на 27% и составила 107,141 млрд долларов. В то время как стоимость бренда Google выросла на 24% и достигла 109,5 млрд долларов.

Одной из причин таких изменений, по мнению экспертов, стал тот факт, что потребители начали ставить под сомнение способность Apple к дальнейшим инновациям.

На третьем месте Amazon с результатам 106,396 млрд долларов. За ним идет телекоммункационная компания AT&T (86,016 долларов). Microsoft потерял одну позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом и в этом году разместился на пятом месте с результатом 76,265 млрд долларов.

Среди других брендов, которые попали в топ-10:

6 место — Samsung (66,119 млрд долларов, +13% за год)

7 место — Verizon (65,875 млрд долларов)

8 место — Walmart (62,211 млрд долларов)

9 место — Facebook (61,998 млрд долларов)

10 место — Industrial & Commercial Bank of China (47,832 млрд долларов)

Самым влиятельным брендом, по оценке Brand Finance, стал Lego. По словам специалистов, производителю конструкторов удалось добиться такого результата благодаря выходу в 2014 году полнометражного фильма "Лего. Фильм". Вторую строчку в рейтинге наиболее влиятельных брендов занимает Google, третью — Nike.