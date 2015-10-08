Цена Apple за последний год опустилась на 27% и составила 107,141 млрд долларов. В то время как стоимость бренда Google выросла на 24% и достигла 109,5 млрд долларов.
Одной из причин таких изменений, по мнению экспертов, стал тот факт, что потребители начали ставить под сомнение способность Apple к дальнейшим инновациям.
На третьем месте Amazon с результатам 106,396 млрд долларов. За ним идет телекоммункационная компания AT&T (86,016 долларов). Microsoft потерял одну позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом и в этом году разместился на пятом месте с результатом 76,265 млрд долларов.
Среди других брендов, которые попали в топ-10:
6 место — Samsung (66,119 млрд долларов, +13% за год)
7 место — Verizon (65,875 млрд долларов)
8 место — Walmart (62,211 млрд долларов)
9 место — Facebook (61,998 млрд долларов)
10 место — Industrial & Commercial Bank of China (47,832 млрд долларов)
Самым влиятельным брендом, по оценке Brand Finance, стал Lego. По словам специалистов, производителю конструкторов удалось добиться такого результата благодаря выходу в 2014 году полнометражного фильма "Лего. Фильм". Вторую строчку в рейтинге наиболее влиятельных брендов занимает Google, третью — Nike.
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