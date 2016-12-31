Анекдоты недели - 84 Слышала, что у стильной женщины обувь и машина должны быть одного цвета! Купила себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке подходили.

Как же все-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои подруги в одном подъезде - спились бы все на хрен!

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- Подскажите, а где можно бюджетно отметить день рождения?

- Легко! Карандашиком в календаре.

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Алкоголизм - это болезнь, признано Всемирной организацией здравоохранения. А терапевт уперлась и больничный не дает.

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Скоро сессия. Вежливость студентов стала просто невыносимой.

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Кaк трудно одной воспитывaть сынa, которого poдилa тебе свекpовь.

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— Ой, девки, а я вчера напилась и вырубилась. Потом проснулась и начала танцевать на столе...

— Ну, с кем не бывает!

— Да, только вот у патологоанатома сердечко слабеньким оказалось!

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Если с хорошей компанией и с достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже нет особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать.

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– Алло, полиция? Я застукала мужа с любовницей…

– А зачем Вы сюда звоните?

– Насмерть застукала!

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Блондинка приходит в автосалон и обращается к продавцу:

- Здравствуйте, я бы хотела приобрести «Рено».

- Модель?

- Нет, секретарша. Но за комплимент спасибо!

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Стоит мужик под деревом и смотрит в верх. На дереве вист автомобиль ОКА. Мужик говорит:

— Ладно у тебя с двигателем проблемы. Я привык. Ладно у тебя колеса как черти крутятся и тормоза залипают. Тоже привык. Подвеска у тебя хуже чем у гужевой повозки. Тоже нормально. Подушку на кресло положил и помягче стало. Я даже готов был пережить то, что ты заводишься исключительно с толкача и через раз! Но то что ты, дрянь такая, собак боишься!!!...

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Объявление на двери подъезда:

"Уважаемые жильцы. Завтра с 8: 00 до 20: 00 у ВАС будет прекрасная возможность не мыть посуду. Благодарить не надо! "

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- В Одессе накрыли крупную партию кокаина.

- Ну и правильно сделали, а то намокнет!