Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 84

Слышала, что у стильной женщины обувь и машина должны быть одного цвета! Купила себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке подходили.

Как же все-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои подруги в одном подъезде - спились бы все на хрен!

***

- Подскажите, а где можно бюджетно отметить день рождения?

 - Легко! Карандашиком в календаре.

***

Алкоголизм - это болезнь, признано Всемирной организацией здравоохранения. А терапевт уперлась и больничный не дает.

***

Скоро сессия. Вежливость студентов стала просто невыносимой.

***

Кaк трудно одной воспитывaть сынa, которого poдилa тебе свекpовь.

***

— Ой, девки, а я вчера напилась и вырубилась. Потом проснулась и начала танцевать на столе...

— Ну, с кем не бывает!

— Да, только вот у патологоанатома сердечко слабеньким оказалось!

***

Если с хорошей компанией и с достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже нет особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать.

***

– Алло, полиция? Я застукала мужа с любовницей…

– А зачем Вы сюда звоните?

– Насмерть застукала!

***

Блондинка приходит в автосалон и обращается к продавцу:

- Здравствуйте, я бы хотела приобрести «Рено».

- Модель?

- Нет, секретарша. Но за комплимент спасибо!

***

Стоит мужик под деревом и смотрит в верх. На дереве вист автомобиль ОКА. Мужик говорит:

— Ладно у тебя с двигателем проблемы. Я привык. Ладно у тебя колеса  как черти крутятся и тормоза залипают. Тоже привык. Подвеска у тебя хуже чем у гужевой повозки. Тоже нормально. Подушку на кресло положил и помягче стало. Я даже готов был пережить то, что ты заводишься исключительно с толкача и через раз! Но то что ты, дрянь такая, собак боишься!!!... 

***

Объявление на двери подъезда:

"Уважаемые жильцы. Завтра с 8: 00 до 20: 00 у ВАС будет прекрасная возможность не мыть посуду. Благодарить не надо! "

***

- В Одессе накрыли крупную партию кокаина.
- Ну и правильно сделали, а то намокнет!

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