Анекдоты недели - 84

Как же все-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои подруги в одном подъезде - спились бы все на хрен!
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- Подскажите, а где можно бюджетно отметить день рождения?
- Легко! Карандашиком в календаре.
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Алкоголизм - это болезнь, признано Всемирной организацией здравоохранения. А терапевт уперлась и больничный не дает.
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Скоро сессия. Вежливость студентов стала просто невыносимой.
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Кaк трудно одной воспитывaть сынa, которого poдилa тебе свекpовь.
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— Ой, девки, а я вчера напилась и вырубилась. Потом проснулась и начала танцевать на столе...
— Ну, с кем не бывает!
— Да, только вот у патологоанатома сердечко слабеньким оказалось!
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Если с хорошей компанией и с достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже нет особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать.
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– Алло, полиция? Я застукала мужа с любовницей…
– А зачем Вы сюда звоните?
– Насмерть застукала!
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Блондинка приходит в автосалон и обращается к продавцу:
- Здравствуйте, я бы хотела приобрести «Рено».
- Модель?
- Нет, секретарша. Но за комплимент спасибо!
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Стоит мужик под деревом и смотрит в верх. На дереве вист автомобиль ОКА. Мужик говорит:
— Ладно у тебя с двигателем проблемы. Я привык. Ладно у тебя колеса как черти крутятся и тормоза залипают. Тоже привык. Подвеска у тебя хуже чем у гужевой повозки. Тоже нормально. Подушку на кресло положил и помягче стало. Я даже готов был пережить то, что ты заводишься исключительно с толкача и через раз! Но то что ты, дрянь такая, собак боишься!!!...
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Объявление на двери подъезда:
"Уважаемые жильцы. Завтра с 8: 00 до 20: 00 у ВАС будет прекрасная возможность не мыть посуду. Благодарить не надо! "
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- В Одессе накрыли крупную партию кокаина.
- Ну и правильно сделали, а то намокнет!
Квашеная капуста - самая классная закуска: и выставить не стыдно, и сожрут - не жалко....
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?...
Дамам на заметку: если хотите скрыть свой возраст, делайте вид, что не знаете, что такое дискета....
После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение......
Скоро Новый год. Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а кто-то - на попе с горки....