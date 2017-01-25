Кто в Украине останется без пенсий и субсидий - новый закон от Минфина Без помощи от государства могут остаться украинцы, которые скрывают реальное финансовое положение и незаконно получают выплаты. В Минфине рассказали о результатах верификации.

Министерство финансов в прошлом году провело масштабную верификацию получателей всех социальных выплат. На этом чиновники планировали сэкономить около пяти миллиардов бюджетных гривен. По итогам работы в Минфине рекомендовали прекратить выплаты 1,5 миллионам человек (всего проверили 26 миллионов украинцев). Однако окончательное решение принимают распределители средств (Пенсионный фонд (ПФ), Минсоцполитики и т.д.).

Как сообщили в ПФ, далеко не все рекомендации Минфина оказались верными: часть украинцев, данные о которых подал Минфин, уже давно не получает пенсии, другие, как заявляют в ПФ, верификацию не прошли, в список "рекомендаций на прекращение выплат" попали, но на самом деле свои пенсии получают законно. Правда, есть и те, кто действительно долгие годы незаконно получали пенсии, и кого удалось "вычислить" благодаря верификации.



Под вопросом 185 тысяч субсидиантов

В ходе верификации в Министерстве финансов сопоставляют информацию, которая накапливается об украинцах в разных ведомствах. При этом предполагалось, что Минфин получит доступ не только к собственным источникам, но и другим официальным базам и реестрам. Например, к реестру транспортных средств. В начале прошлого года Минфин также получил доступ к банковской тайне. По результатам верификации министерство отправило полтора миллиона рекомендаций прекратить выплаты. Часть из них все еще находятся на рассмотрении.

Процесс верификации, как сообщили "Сегодня.ua" в Министерстве финансов, продолжится и в этом году. Сейчас ведомство специально для этого разрабатывает законопроект "О верификации".

Больше всего нарушают получатели субсидий. Как пояснили в одном из территориальных органов соцзащиты, оставить без субсидии украинцев могут по двум причинам: если в период 12 месяцев до оформления субсидии была совершена покупка или оплачена услуга на сумму от 50 тысяч гривен; если субсидиант скрывает дополнительный доход.

Чиновники все еще не выработали механизм, как можно определить реальный доход украинцев. Как рассказала замминистра финансов Оксана Маркарова, при верификации учитывают информацию только из официальных источников. Если дополнительный доход не оформлен, или же субсидианту на работе часть зарплаты выплачивают "в конверте", обнаружить это очень сложно.

Однако, среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию.

Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.

Кто может остаться без пенсий

В результате верификации в Пенсионный фонд направили 503 тысячи записей,которые вызвали сомнения у Минфина. На данный момент, как сообщают в пресс-службе ПФ, рассматриваются 271 тысяча рекомендаций. Часть пенсионеров уже оставили без выплат. При этом в Фонде отмечают, что системных и массовых нарушений они не обнаружили.

"По состоянию на 1 декабря 2016 Пенсионным фондом взято в работу 201,1 тыс. рекомендаций по получателям пенсионных выплат. Из них на сегодня обработано 105,9 тыс., находятся в проработке 95,2 тыс. записей. Результаты этой работы свидетельствуют, что по 80 тыс. записей выплату пенсий прекращено органами Пенсионного фонда еще до начала верификации, по 25,9 тыс. – подтверждена правомерность пенсионных выплат и только по 35 рекомендациям прекращены пенсионные выплаты", – сообщили в Фонде.

В Украине действуют несколько мошеннических схем для получения пенсий. Во время верификации обнаружили, что пенсии на поддельные паспорта оформлялись партиями в один день. Всплеск активности мошенников наблюдался в июне 2013-го года, поясняют в правительстве. С чем именно это связанно, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Однако самое распространенное нарушение – "мертвые души". "При проверке выплат пенсий самое распространенное нарушение – это получение пенсий после смерти пенсионера. Официально ПФ подтверждено 59 таких случаев, но работа по проверке информации полученной от Минфина еще продолжается", – рассказали в Минфине.

Зачем проводят верификацию

Самая крупная статья расхода бюджета Украины – социальные расходы. Так, на социалку тратится 40% всех средств. При этом, как говорят в Минфине, единого реестра получателей помощи нет, в результате по всей стране "мертвые души" получают пенсии, а находчивые украинцы оформляют пособия на поддельные документы.

Еще в начале года Министерство финансов создало специальный отдел со штатом всего 11 человек – их задача собрать информацию, которая есть в разных государственных органах и банках, и сопоставить ее.

С самого начала и в ПФ и в Минсоцполитики к верификации Минфина относились скептически. Зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир пояснил: в фонде и так регулярно сверяют данные и проводят проверки.

"Та информация, которую мы получаем в обратном порядке, – ее очень сложно обрабатывать. Берем, допустим, паспортные данные или код человека, который у них там проходит по их верификации. Но у нас же нет единой информационной базы. У нас свыше 700 управлений социальной защиты – куда обращаться с этим кодом и паспортом? В какое управление? Где они его нашли? Какую социальную выплату он получил? В чем проблема? В какой форме мы подаем информацию – это отработано законодательно, в какой форме нам дают информацию – это пока не отработано, и мы не можем ее практически реализовать", – рассказал о верификации в середине прошлого года министр соцполитики Андрей Рева.

Перерасчет "скидок"

Размер субсидии в первую очередь зависит от совокупного дохода семьи. При этом, по разным оценкам, до 40% украинцев получают часть зарплаты "в конверте". Минфин все еще разрабатывает механизм, который позволит определить реальный доход субсидиантов.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты с 1600 до 3200 гривен с первого января на субсидиях, подсчитали чиновники, удастся сэкономить около пяти миллиардов гривен. Правда, пересчитают "скидки" только в конце отопительного сезона – после апреля 2017-го.

Еще одно распространенное нарушение – сдача в аренду квартир с субсидиями. Доход от сдачи жилья в аренду должна учитываться при расчете субсидий. Кроме того, получить "коммунальную" скидку можно только по месту фактического проживания. То есть в арендованной квартире оформить субсидию могут только квартиранты, предоставив договор аренды в органы социальной защиты.

Несмотря на это, в интернете можно найти сотни объявлений "сдам квартиру с субсидией". Некоторые из них далеко не из сегмента "дешевого жилья".

Что случится с субсидиями в 2017-м

В этом году Кабинет министров должен разработать концепцию монетизации субсидий. Проще говоря – "скидку" будут выплачивать деньгами. Только за 2017-й на субсидии планируют потратить 51 миллиард гривен.

"Монетизацию субсидий обсуждают в Кабинете министров. Премьер-министр, Мировой банк и рабочая группа Кабмина. Правительство об этом думает. Наконец-то осознание того, что монетизация необходима, появилось", – рассказывает представитель Минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

После этого, предполагают чиновники, появится стимул для экономии – чем меньше потратили на "коммуналку", тем больше денег осталось. Если сейчас "сэкономленные" средства переходят на следующий месяц, а после монетизации "сдачу" можно будет получить "на руки".

Есть несколько возможных схем монетизации. Первая – платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые будут компенсировать субсидии, вторая – перечислять деньги, выделенные на субсидии, непосредственно потребителям. При этом вторая модель также имеет несколько вариантов. На карточки могут перечислять все деньги, и украинцы смогут тратить их на свое усмотрение, или же на карточки будут перечислять только сэкономленные средства, если субсидиант использовал ресурсов меньше, чем предусмотрено социальной нормой.

"Мое личное мнение: я бы шла поэтапно, потому что это изменение несет риски. Мы не знаем, как поведет себя человек, если мы на карточку отдадим все деньги, и не будет ограничений по использованию. Я не уверена, что в этом случае не упадет платежная дисциплина. Конечная цель – дать деньги людям. Должно быть подготовлено техническое решение: какие карточки и на какой базе. Возможно, нужно начинать с монетизации остатков, тогда мы избегаем риски неоплаты. Потом нужно переходить на полную монетизацию", – рассказывает Яна Бугримова.

Заместитель главы департамента НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк уверен, что введению монетизации субсидий должно предшествовать построение система верификации получателей субсидий, а также снижение нормативов, на которые назначается "скидка".

Сколько украинцев рискуют остаться без субсидии

По подсчетам Минсоцполитики, в этом году субсидии получат 9 из 15 миллионов украинских семей. Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.

Без помощи также могут остаться те украинцы, чей доход за прошедший год существенно вырос.

Напомним, с середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Мущинин, будут учитывать его доход в размере двух прожиточных минимумов (на данный момент – 3200 гривен). Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума. Так, если семья из 4 трудоспособных человек имеет совокупный доход 10 тысяч гривен, но при этом один из членов семьи официально не работает, при начислении субсидии будет считать, что семья зарабатывает 13,2 тысяч гривен.

То есть, фактически, субсидия безработному положена на том же уровне, что и субсидия для украинца с минимальной зарплатой.

Источник: "Сегодня"