В Чикаго умерла рыба-долгожитель Умерла самая старая аквариумная рыба в мире. Ей было более 90 лет.

В чикагском аквариуме имени Джона Шеда умерла рыба-долгожитель, австралийский рогозуб по прозвищу Дедушка. Дедушка был самой старой рыбой, живущей в неволе.

Его перевезли в чикагский аквариум из сиднейского в 1933 году. В начале февраля у Дедушки начали отказывать органы и он перестал принимать пищу. Тогда руководство аквариума приняло решение сделать эвтаназию.

В чикагском аквариуме он прожил более 80 лет и принял более миллиона посетителей. На момент смерти он весил 11,3 килограмма при длинне 1,2 метра.

Рогозубы обычно живут у берегов Австралии. Они достигают до 1,5 м в длинну, веса 43 кг и живут более 100 лет. Сейчас ловля рогозубов запрещена.

Источник: Новое время