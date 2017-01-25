Подробности убийства Гиви

Экс-глава ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что в окружении Гиви могла быть агентура - она поспособствовала убийству боевика.

"Выстрел пришелся ровно на тот момент, когда Гиви находился в своем рабочем кабинете, что подразумевает наличие либо камеры скрытого наблюдения в его кабинете, либо агентуры в его близком окружении и/или на объекте", - отметил Стрелков.

Александр Захарченко объявил в ДНР трехдневный траур. Похороны Гиви пройдут 10 февраля. Захарченко назвал Украину террористической организацией. Убийство Гиви назвал подлым.

В Минобороны смерть Гиви подтвердили. "В последнее время бандформирование Сомали понесло тяжелые потери в следствие авантюрных и бессмысленных атак на украинские позиции под Авдеевкой… У Михаила Толстых было немало врагов. И сегодня многомесячная извилистая кровавая тропинка боевика закономерно оборвалась", - отметил спикер министерства Александр Мотузяник.

Россия не причастна к убийству, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Последнее интервью Гиви: Убить меня пора?

Фото: скриншот видео В связи со смертью Гиви в сети вспомнили одно из последних интервью Михаила Толстых, в котором он говорит о своем убийстве.

"Убить меня пора? Да ради Бога. Это ваше право. Я не боюсь смерти" - уверенно сказал Гиви. Также он прокомментировал информацию о его недавнем ранении и слухи о том, что это он якобы сам себе стрелял в ногу. "Сам себе в ногу стрелял? Ну это, конечно смешно. Я, конечно, дебил, но не идиот до такой степени, чтоб сам себе в ноги стрелять", - с улыбкой сыронизировал Гиви. Он добавил, что никогда не бросит своих людей и будет с ними до конца. Также он попросил прощения перед мирными жителями за обстрелы жилых кварталов и сказал, что ДНР не могла им препятствовать, хотя делала все, что могла. В пабликах, сочувствующим ДНР, дончане требуют отставки Захарченко в связи с гибелью Михаила Толстых. В ДНР заявили, что Гиви расстреляли из огнемета "Шмель", после чего в здании возник пожар.

Журналисты "Комсомолки" сделали фото взорванного офиса Гиви:

Гиви погиб на рабочем месте: фото штаба "Сомали" Фото с места взрыва Гиви В Twitter появилась информация, что кроме Гиви в его кабинете при взрыве могли быть еще двое людей.

Гиви мог погибнуть не один

Пользователи комментируют смерть Гиви Захарченко и Плотницкому лучше сдаться, чтоб не повторить судьбу Гиви. Так прокомментировал гибель Михаила Толстых советник главы МВД Зорян Шкиряк. По его словам, уже можно говорить о целенаправленной ликвидации главарей ЛДНР.

Сепаратисты опубликовали новые фото с места взрыва Гиви - видно обгоревший кабинет начальника батальона "Сомали":

Смерть Гиви: фото с места взрыва кабинета

Убийство Гиви: фото с места взрыва - штаб батальона "Сомали" В ДНР заявили, что по "горячим следам" вышли на предполагаемых убийц Гиви. "Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - пригорозили в ДНР.

В кабинете Гиви, где произошел взрыв, нашли его тело.

"8:47. Тело обнаружено. К сожалению, сомнений почти нет", - сообщают в соцсетях сепаратисты. Отмечают, что в кабинете был пожар и на момент взрыва Гиви был вкомнате.

Пользователи в соцсетях пишут, что Гиви погиб на базе в Макеевке - там произошел взрыв и пожар, и выкладывают фото:

Смерть Гиви: его база в Макеевке, по данным соцсетей, горит

Михаил Толстых (Гиви) убит 8 февраля в Донецке в 6:10 утра в результате покушения, сообщило сепаратистское агентство новостей ДАН и бывший главарь ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин.

Гиви погиб в результате взрыва в его кабинете. По данным ДНР, это работа украинской диверсионно-разведывательной группы.

Подробности смерти Гиви сообщил паблик сепаратистов "Сводки от ополчения Новороссии" в Вконтакте: