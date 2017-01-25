Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 19:023

Подробности убийства Гиви

Михаил Толстых (Гиви), командир батальона "Сомали", известный лидер боевиков "Донецкой республики" и друг погибшего ранее Моторолы, убит 8 февраля в штабе батальона "Сомали" под Донецком - в Макеевке в результате взрыва в кабинете.

Экс-глава ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что в окружении Гиви могла быть агентура - она поспособствовала убийству боевика.

"Выстрел пришелся ровно на тот момент, когда Гиви находился в своем рабочем кабинете, что подразумевает наличие либо камеры скрытого наблюдения в его кабинете, либо агентуры в его близком окружении и/или на объекте", - отметил Стрелков.

Александр Захарченко объявил в ДНР трехдневный траур. Похороны Гиви пройдут 10 февраля. Захарченко назвал Украину террористической организацией. Убийство Гиви назвал подлым.

В Минобороны смерть Гиви подтвердили. "В последнее время бандформирование Сомали понесло тяжелые потери в следствие авантюрных и бессмысленных атак на украинские позиции под Авдеевкой… У Михаила Толстых было немало врагов. И сегодня многомесячная извилистая кровавая тропинка боевика закономерно оборвалась", - отметил спикер министерства Александр Мотузяник.

Россия не причастна к убийству, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

Последнее интервью Гиви: Убить меня пора?

видео
Фото: скриншот видео
В связи со смертью Гиви в сети вспомнили одно из последних интервью Михаила Толстых, в котором он говорит о своем убийстве.

"Убить меня пора? Да ради Бога. Это ваше право. Я не боюсь смерти" - уверенно сказал Гиви.

Также он прокомментировал информацию о его недавнем ранении и слухи о том, что это он якобы сам себе стрелял в ногу.

"Сам себе в ногу стрелял? Ну это, конечно смешно. Я, конечно, дебил, но не идиот до такой степени, чтоб сам себе в ноги стрелять", - с улыбкой сыронизировал Гиви.

Он добавил, что никогда не бросит своих людей и будет с ними до конца. Также он попросил прощения перед мирными жителями за обстрелы жилых кварталов и сказал, что ДНР не могла им препятствовать, хотя делала все, что могла.

В пабликах, сочувствующим ДНР, дончане требуют отставки  Захарченко в связи с гибелью Михаила Толстых.

В ДНР заявили, что Гиви расстреляли из огнемета "Шмель", после чего в здании возник пожар.

Журналисты "Комсомолки" сделали фото взорванного офиса Гиви:

Гиви погиб на рабочем месте: фото штаба "Сомали"

 Фото с места взрыва Гиви 

В Twitter появилась информация, что кроме Гиви в его кабинете при взрыве могли быть еще двое людей.

 Гиви мог погибнуть не один

 Пользователи комментируют смерть Гиви

Захарченко и Плотницкому лучше сдаться, чтоб не повторить судьбу Гиви. Так прокомментировал гибель Михаила Толстых советник главы МВД Зорян Шкиряк. По его словам, уже можно говорить о целенаправленной ликвидации главарей ЛДНР.

Сепаратисты опубликовали новые фото с места взрыва Гиви - видно обгоревший кабинет начальника батальона "Сомали":

 Смерть Гиви: фото с места взрыва кабинета

 Убийство Гиви: фото с места взрыва - штаб батальона "Сомали"

В ДНР заявили, что по "горячим следам" вышли на предполагаемых убийц Гиви. "Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - пригорозили в ДНР.

В кабинете Гиви, где произошел взрыв, нашли его тело.

"8:47. Тело обнаружено. К сожалению, сомнений почти нет", сообщают в соцсетях сепаратисты. Отмечают, что в кабинете был пожар и на момент взрыва Гиви был вкомнате.

Пользователи в соцсетях пишут, что Гиви погиб на базе в Макеевке - там произошел взрыв и пожар, и выкладывают фото:

 Смерть Гиви: его база в Макеевке, по данным соцсетей, горит

Михаил Толстых (Гиви) убит 8 февраля в Донецке в 6:10 утра в результате покушения, сообщило  сепаратистское агентство новостей ДАН и бывший главарь ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин.

Гиви погиб в результате взрыва в его кабинете. По данным ДНР, это работа украинской диверсионно-разведывательной группы.

Подробности смерти Гиви сообщил паблик сепаратистов "Сводки от ополчения Новороссии" в Вконтакте:

ДНР обвинила в смерти Михаила Толстых украинскую ДРГ, в СБУ пока молчат и проверяют информацию. Кремль заявил о своей непричастности к убийству Гиви.

В Минобороны смерть Гиви подтвердили. "В последнее время бандформирование Сомали понесло тяжелые потери в следствие авантюрных и бессмысленных атак на украинские позиции под Авдеевкой… У Михаила Толстых было немало врагов. И сегодня многомесячная извилистая кровавая тропинка боевика закономерно оборвалась", – сказал спикер министерства Александр Мотузяник.

Вместе с тем в сети высказываются предположения, что боевик погиб от рук своих же. Распространяются скриншоты  угроз сепаратистов, которые ненавидели Гиви:

 Источник: "Корреспондент"

Политика
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.