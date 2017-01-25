27 лет назад "Кубик Рубика" дебютировал на Международной игрушечной ярмарке 10 февраля 1980 года на Международной игрушечной ярмарке в Нью-Йорке была представлена ​​механическая трехмерная головоломка "Кубик Рубика". Впоследствии игрушка стала самой популярной головоломкой в ​​мире.

В 1974 году доцент Будапештского университета мистецва и дизайна Эрно Рубик создал деревянную конструкцию из 27 маленьких кубиков. Чтобы продемонстрировать взаимное перемещение элементов одной группы, не нарушая их группового единства, грани кубиков были разрисованы разными цветами. Увлекшись полученной конструкцией, Рубик занялся созданием механизма, который бы одновременно и удерживал все кубики и позволял им премещатся в трех плоскостях. Для этого на место центрального кубика, невидимого снаружи, была помещена цилиндрическая трубчатая крестовина, на которую насаждались все внешние кубики. В них с внутренней стороны были вырезаны фрагменты таким образом, чтобы полость образовывала часть цилиндра. Это позволяло всем 27 кубикам свободно двигаться. Раскрашивать пришлось лишь 54 внешние грани. 30 января 1975 года Рубик получил венгерский патент на свое изобретение, которое он назвал "Магический куб". Эрно Рубик признался, что у него на составление собственного изобретения ушло больше месяца.

Промышленное производство "Магического куба" началось в 1977 году. Его случайно увидел немецкий предприниматель Тибор Лаци, который в 1979 году на Нюрнбергском игрушечном ярмарке сумел заинтересовать им владельца британской компании Seven Towns Томаса Кремера. Его усилиями был подписан контракт с компанией Ideal Toy Corporation. Компания занялась дистрибуцией игрушки в США и предложила изменить ее название.

10 февраля 1980 "Кубик Рубика" дебютировал на Международной игрушечной ярмарке в Нью-Йорке. За первые два года было продано 100 млн официально производимых игрушек и еще столько же подделок. В 1980 году "Кубик Рубика" был признан лучшей игрушкой в Венгрии, США, Великобритании, Франции и Германии, а его производство из-за неспособности венгерских предприятий удовлетворить спрос, были размещены в Гонконге, Тайване и Бразилии.

5 июня 1982 в Будапеште с участием представителей 19 стран прошел первый международный чемпионат по составлению "Кубика Рубика" на скорость. Победил 16-летний американец Мин Тан с результатом 22,95 секунды. 21 ноября 2015 "Кубика Рубика" был составлен за рекордные 4,90 секунды.

Источник: gazeta.ua