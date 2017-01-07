Анекдоты недели - 85 Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк в соцсетях, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами разговаривать?

- Софа, мне кажется , я замуж никогда не выйду...

- Ты шо! Кто-нибудь таки лоханется!

***

– Дочка, ты замуж выходить собираешься?

– Кто? Я? Да вы что?! У меня хомяк жил - сдох, а муж - это такая ответственность! Не-е-е!

***

- Волнуетесь?

- Да.

- Первый раз?

- Нет, я уже волновался и раньше...

***

- Я, кажется, что-то пропустил?

- Да, одну ступень эволюции...

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Курица с очень развитым материнским инстинктом выследила и выкупила свои яйца из супермаркета.

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- Сегодня ровно полгода, как я завтра утром выйду на пробежку...

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"Семеро одного не ждут!" - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

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Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои водку и пельмени и спросить: "Будешь?"

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Мальчик понемногу стал подозревать, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.

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Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.

Денег нет.

***

- Дорогая, у нас тут сыр закончился!

- Надо говорить не "закончился", а "я сожрал весь сыр". Ответственность надо нести, милый, ответственность...

***

- А тебе учителя после ответа задавали дополнительный вопрос?

- Да. Спрашивали: "Ты дебил?".

***

- Руководство нашего холдинга по итогам работы за 2016 год решило вас кремировать!

- Вы оговорились! Наверное, премировать?

- Нет.

***

Ира опоздала на свидание на три часа, поэтому сама понимала, что этот пендель она в принципе заслужила.

***

Петровича поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной вырубки леса.

***

- Дорогой, до свадьбы ты всегда брал для меня такси, а сейчас считаешь, что можно ездить на метро.

- Это потому, что я очень горжусь тобой, дорогая. В такси тебя видит только один шофер, а в метро - тысячи людей!