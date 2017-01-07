Анекдоты недели - 85

- Софа, мне кажется , я замуж никогда не выйду...
- Ты шо! Кто-нибудь таки лоханется!
***
– Дочка, ты замуж выходить собираешься?
– Кто? Я? Да вы что?! У меня хомяк жил - сдох, а муж - это такая ответственность! Не-е-е!
***
- Волнуетесь?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и раньше...
***
- Я, кажется, что-то пропустил?
- Да, одну ступень эволюции...
***
Курица с очень развитым материнским инстинктом выследила и выкупила свои яйца из супермаркета.
***
- Сегодня ровно полгода, как я завтра утром выйду на пробежку...
***
"Семеро одного не ждут!" - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.
***
Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои водку и пельмени и спросить: "Будешь?"
***
Мальчик понемногу стал подозревать, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.
***
Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
Денег нет.
***
- Дорогая, у нас тут сыр закончился!
- Надо говорить не "закончился", а "я сожрал весь сыр". Ответственность надо нести, милый, ответственность...
***
- А тебе учителя после ответа задавали дополнительный вопрос?
- Да. Спрашивали: "Ты дебил?".
***
- Руководство нашего холдинга по итогам работы за 2016 год решило вас кремировать!
- Вы оговорились! Наверное, премировать?
- Нет.
***
Ира опоздала на свидание на три часа, поэтому сама понимала, что этот пендель она в принципе заслужила.
***
Петровича поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной вырубки леса.
***
- Дорогой, до свадьбы ты всегда брал для меня такси, а сейчас считаешь, что можно ездить на метро.
- Это потому, что я очень горжусь тобой, дорогая. В такси тебя видит только один шофер, а в метро - тысячи людей!
Слышала, что у стильной женщины обувь и машина должны быть одного цвета! Купила себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке подходили....
Квашеная капуста - самая классная закуска: и выставить не стыдно, и сожрут - не жалко....
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