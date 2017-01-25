Как изменится оформление права собственности на авто в Украине Украинским водителям вскоре придется решать вопрос с правом собственности. Существующие в Украине формы и способы потихоньку уступают мировым трендам.

К чему же готовиться украинцам? Предлагаем рассмотреть самые популярные варианты.

Каршеринг

Краткосрочная аренда автомобилей набирает обороты. Уже есть несколько операторов, которые предоставляют машину в аренду. Однако все идет к тому, что скоро у них появятся конкуренты со стороны… самих автопроизводителей. А это уже совершенно другие инвестиции и возможности. Но почему создатели машин (а здесь практически все гиганты рынка) ринулись именно сюда? Частное владение автомобилями никуда не исчезнет, но мы с позиции автопроизводителя понимаем, что масштабы частного владения будут сокращаться, и — что более важно — характер владения автомобилем будет меняться.

Покупка не машины, а марки

Этот способ владения автомобилями придумал Cadillac. Его смысл заключается в том, что водитель платит ежемесячно по 1500 долларов, но за эти деньги получает доступ ко всем моделям марки. Можно, например, зимой ездить на кроссовере, летом пересесть на седан, а в путешествие отправиться на огромном внедорожнике. При этом заботиться о налогах, страховках или техническом обслуживании не надо — все включено в стоимость. Если другие автопроизводители начнут использовать подобную схему владения, то можно будет в буквальном смысле этого слова менять машины как перчатки.

Купить, чтобы сдавать

Не исключено, что в будущем нормой станет и сдача автомобиля в аренду по примеру квартир. Например, если вы уезжаете летом на море, то свой автомобиль можно будет в это время не держать на парковке, а передать кому-то. И заработать деньги. Думается, жителям курортных городков подобный способ владения машиной мог бы принести немалый доход, учитывая, что стоимость привычной аренды порой очень высокая.

Совместное пользование

Система совместного использования автомобилей, которую собирается предлагать Nissan жителям Парижа, несколько отличается от аренды или каршеринга. Ведь тут вы покупаете часть автомобиля. Причем конкретного. Правда, машина принадлежит группе из 3-5 человек, которые могут ей пользоваться по очереди. Предполагается, что если покупателей пять, то каждый из них будет получать автомобиль на один рабочий день в неделю, а также примерно на один уик-энд в месяц (график владения, а также возможность бронировать "свои" дни можно будет отслеживать по интернету). Подобная схема может очень понравиться студентам или, например, пенсионерам. Общие затраты на автомобиль окажутся невелики, ведь они будут делиться между пятью участниками программы. А одного дня обладания машиной часто хватает, чтобы съездить в супермаркет, в гости или по каким-то делам. Здесь также всевозможные страховки, техобслуживание и прочие заботы не будут волновать автомобилистов.

Едем вместе

Еще один набирающий популярность способ экономить — так называемый райдшеринг. В этом случае машина остается вашей, но если вы куда-то едете, то просто берете с собой пассажиров. И нет — это не такси. Райдшеринг работает в первую очередь на длинных поездках. Например, если вам нужно добраться из Харькова в Киев, то можно разместить объявление о своем путешествии (ну или найти попутчиков самому) и разделить вместе с ними стоимость бензина. При этом программа обычно сама подсказывает, сколько это будет стоить.

Источник: "Сегодня"