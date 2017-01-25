Почему украинцы хранят сбережения дома

Падение курса украинской гривны и нежелание государства бороться с валютными спекуляциями стали главными причинами бегства депозитов из банков и масштабной скупки валюты, утверждают независимые экономисты. Коммерческие банки в этой ситуации пытаются выжить за счет новых ограничений на возвращение вкладов и выдачу кредитов клиентам.

Депозиты тают на глазах

По сообщению пресс-службы НБУ, вклады украинцев в национальной денежной единице в банках страны в прошлом году сократились почти на 14 процентов. А в иностранной валюте отток еще больше - на 37,2 процента. В целом по стране сокращение объема депозитов оценивается в 126 миллиардов гривен (около 6,3 миллиарда евро).

Международные рейтинговые агентства относят банковский сектор Украины к самой слабой, 10-й группе. Одной из главных причин являются проблемные кредиты, доля которых достигает 40 процентов. Девальвация украинской гривны, аннексия Крыма Россией и военный конфликт в Донбассе только усугубили проблемы украинских банков, отмечают аналитики НБУ.

Кредитный кризис

Стоимость доллара и евро в украинской гривне за минувший год удвоилась. Из-за этого значительно возросло количество невозврата валютных займов населения. Отдавать кредиты, взятые в валюте, людям приходится обесцененными гривнами, доходы в которых как правило не индексированы.

В свою очередь банки понесли значительные убытки в аннексированном Крыму, в Донбассе, а также в связи с общим падением экономики. Они вынуждены повышать ставки по выдаче новых кредитов бизнесу и населению.

По данным НБУ, наибольший отток депозитов наблюдается у российских дочерних банков в Украине: Сбербанка России, ВТБ, банка "Русский стандарт". Они же стали жертвами самого большого количества просроченных задолженностей. В своих комментариях украинской прессе финансовые аналитики утверждают, что эти банки остались "на плаву" только благодаря рефинансированию материнскими структурами России.

В банк, как на работу

У украинских банков внешнего финансирования нет, и они в попытке выжить создают искусственные препятствия для снятия вкладов. Опрошенные вкладчики жалуются на то, что банки часто отказывают в досрочной и даже в своевременной выдаче депозита. "От меня требовали принести дополнительные документы, а потом заставили писать письмо на имя председателя правления банка и долго ждать ответа. Ходил в банк, как на работу, забирал свои деньги частями и постоянно отбивался от настойчивых предложений продлить срок депозита", - рассказал в интервью DW один из вкладчиков по имени Николай.

Банки неадекватно ведут себя со своими клиентами потому, что сами оказались в сложной ситуации, сообщил в интервью DW президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Он уверен, что основной причиной оттока депозитов и недоверия к банкам является недоверие к власти. "Мы все вместе должны объяснить властям, что украинцы должны иметь достойную работу в своей стране, не продавать здесь китайские товары, а производить собственные. Только тогда мы будем иметь стабильную экономику и банковскую систему", - сказал Сугоняко.

20 января на пресс-конференции в Киеве первый зампредседателя НБУ Александр Писарук заявил о намерении его учреждения закрыть пункты обмена валют. Он надеется, что сосредоточение купли-продажи валюты исключительно в банках позволит снизить спекуляции на валютном рынке. Однако опрошенные менялы, которые в последнее время появились почти у каждого пункта обмена валют, предлагая более высокий курс обмена, считают заявление Писарука хорошей новостью и ожидают, что у них появится больше клиентов.

На стабильность надейся…

В этой ситуации большинство независимых экономистов избегают давать какие-либо рекомендации населению. "Для этого нужно иметь хоть какую-то базу для прогнозирования, а у нас пока нет никакой стратегии НБУ. Я надеюсь, что гривна не будет так стремительно девальвировать, как в прошлом году, и теперь уже не стоит любой ценой снимать свои вклады. Таксы за досрочный возврат депозитов уже достигли 50-70 процентов и лучше их на таких условиях не забирать", - сказал DW председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Тем временем украинцы пытаются защитить свои сбережения не только путем скупки валюты, но и инвестируют их в недвижимость, качественное образование и в развитие малого бизнеса. "Мы с женой посчитали и пришли к выводу, что депозиты в банках нестабильны. Нам выгоднее развивать свое семейное дело и повышать конкурентоспособность на рынке. Нам это уже помогло успешно пережить экономический кризис 2008 года", - сказал в интервью DW владелец одного из киевских тренажерных залов Владимир.

Источник: "Корреспондент"