ТОП-10 подарков на день влюбленных Тарелку, фитнес-браслет, белье и оригинальные сладости вы легко успеете купить в самый разгар подготовки к празднику.

День святого Валентина уже завтра, но тема подарков остается еще актуальной. Если вы все еще в раздумьях, что же подарить своим возлюбленным, вашему вниманию ТОП-10 подарков для мужчин и женщин, которые можно купить в самые кратчайшие сроки.

Топ-5 подарков для него:

Красивая тарелка

Простой и довольно милый подарок, который украсит дом и никогда не будет стоять без дела. А кроме того, это отличная альтернатива уже поднадоевшим кружкам.

Персональная бутылка

Простой способ стать здоровее и счастливее — начать пить больше воды. Персональная бутылка первый помощник в этом. Кроме того, она незаменима для любителей активного отдыха и спорта.

Фитнес-браслет

Если ваш мужчина заботится о своем здоровье, тогда фитнес-браслет ему неприменно пригодится. Сейчас можно найти множество вариантов по различным ценам, но принцип у них один: браслет подключается к смартфону и отслеживает количество шагов в день. Более продвинутые модели также следят за режимом сна и пульсом.

Наушники

Для любителя послушать музыку или поиграть в видеоигры очень важно, чтобы звук был "правильным". Поэтому не скупитесь на хороший гаджет для любимого, он будет благодарен.

Масло для бороды

Если ваш мужчина обладатель густой и красивой бороды, тогда помогите ему правильно за ней ухаживать. Чтобы она была мягкой и красивой, подарите любимому специальный воск или масло для бороды.

ТОП-5 подарков для нее:

Украшения

Стильные украшения и аксессуары на День влюбленных никогда не будут лишними, а уж тем более – на День святого Валентина, когда весна уже где-то рядом и хочется любви и романтики.

Белье

Лучшим подарком для вашей любимой станет сексуальное и романтичное нижнее белье. Причем совсем не обязательно бежать в дорогие бутики, украинские производители сейчас создают отличные комплекты по разумным ценам.

Сертификат

Подарочный сертификат в любимый салон красоты, фитнес-клуб или в ее любимый магазин косметики, может стать отличным и уместным подарком.

Цветы

Миллион, миллион алых роз… Пожалуй, миллион роз – это очень дорого, хоть и очень эффектно, но вот подобрать букет из любимых цветов вашей девушки либо составить из них оригинальную композицию будет в самый раз.

Сладости

Если девушка любит сладости и не считает калории, подарите ей любимые сладости. Но не просто коробку конфет, а возможно какую-нибудь шоколадную фигуру или необычный набор шоколада или конфеты, оформленные в виде оригинального букета, композиции в корзине или многоярусного торта.

Источник: segodnya.ua