Проект "Обучай для Украины" - эксперимент в рамках реформы образования Проект "Обучай для Украины" стартует в Киевской, Харьковской и Львовской областях 1 сентября. До этого времени проведут отбор и подготовку новых учителей независимо от опыта работы в школах.

Новые учителя будут поулчать зарплату и стипендию. В Украине хотят улучшить качество среднего образования с помощью новых людей, разных професий и образования. Как будут работать новые учителя и что это изменит в образовании.

Решение проблемы с нехваткой учителей

По данным организации "Обучай для Украины", каждый пятый учитель – предпенсионного возраста. Из-за того, что выпускники педагогических вузов не хотят работать в школах, в стране не хватает учителей английского, информатики, математики и других направлений, особенно в селах. Это сказывается на уровне подготовки выпускников. Так, наша страна по качеству образования занимает 56-е место в мире.

"В среднем результаты ВНО выпускников сел и городов отличаются на 12 баллов. Программа сможет повлиять на школьные коллективы, мотивировать учеников и привлекать их родителей. И в результате существенно улучшить образование", — говорит президент фонда Western NIS Enterpris Fund Ярослава Джонсон.

В новых технологиях ученики разбираются больше, чем учителя. Чтобы сократить разрыв, в школы нужно привлекать талантливую и инициативную молодежь, считает гендиректор "Майкрософт Украина" Надежда Васильева. Дети нуждаются в новых подходах к обучению. Минобразования совместно с организацией "Обучай для Украины" с целью решения проблемы запускает проект для привлечения в школы людей, которые раньше не работали в сфере образования. Такая модель работает в 40 странах мира и впервые была внедрена в 1990 году в США. Так, после восьми лет работы аналогичной программы в Британии с самыми слабыми школами Лондона показатели успеваемости учеников этих школ выросли вдвое", – отмечают в организации.

Это будут "агенты изменений" в образовании, считает программный координатор WNISEF и член наблюдательного совета "Обучай для Украины" Андрей Сорохан.

Такая же программа в прошлом году стартовала в Армении. По словам директора и основателя армянского проекта Ларисы Гованисян, ученики стали чаще ходить в школу, а успеваемость повысилась в два раза.

"Поначалу был некий страх, что преподавательский состав школы может негативно отреагировать на преподавателей, у которых нет ни образования, ни опыта в сфере преподавания. Но, к счастью, наши страхи не оказались реальностью. За короткий период наши учителя стали неотъемлемой частью школьного коллектива. Что касается местных общин, то наши участники – самый настоящий подарок для них. Они привнесли новый дух в "уставшую" сельскую жизнь. Наши участники организовывают мероприятия, активно вовлечены в жизнь общины, содействуют ее развитию. У всех наших учителей есть продленные часы, которые посвящены развитию различных навыков среди школьников: кружок лидерства, танцевальный класс, театральные и литературные клубы и другие", – говорит Лариса Гованисян.

Новые учителя будут получать зарплату и стипендию

Отобранные участники программы пройдут интенсивную педагогическую и лидерскую подготовку – шестинедельный курс обучения "Летний институт". Кроме ставки учителя участники проекта будут получать стипендию и участвовать во всемирной сети Tearch for All, проходить тренинги по лидерству и личностному росту. "Это больше программа личного развития в дополнение к учительской работе", – говорит Сорохан.

Новые учителя будут преподавать один из предметов по программе МОЗ, но использовать новаторские методики, с которыми будет помогать организация.

"Участники программы будут получать методологическую поддержку от менторов нашей организации. Они будут членами педколлектива и преподавать один из предметов – фактически ничем не отличаться от штатного учителя", – рассказывает Андрей Сорохан.

Новых учителей распределят в районные и сельские школы трех пилотных областей: Киевской, Львовской и Харьковской. Поэтому участникам проекта нужно быть готовым на переезд, с этим в организации тоже обещают помочь. "Планируем направлять по двое участников в школу. Это будет около 20 учебных заведений в трех областях. В большинстве случаев это будут районные центры и села", – добавляет Сорохан.

По словам сооснователя организации, материальная база школы менее важна, чем качества учителя: "Важно, как учитель привлекает внимание класса, личный пример более важен, чем материальная база. Будем выбирать школы, которые стоят на пути развития, со средней материальной базой. Мы будем их усилять такими участниками".

Кроме обучения детей, участники проекта будут развивать самих учителей, проводить воркшопы, искать для школы грантовые проекты для внедрения инноваций.

Кто сможет стать участником реформирования школы

Отбор участников проекта начинается 10 февраля и завершится 1 апреля 2017 года. Новым учителем может стать каждый независимо от сферы деятельности, главное – образование не ниже уровня бакалавра. Также участник программы должен хорошо знать один из школьных предметов, иметь лидерские качества и уметь находить общий язык с детьми.

В проект отберут 50 участников. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. Отбирать новых учителей будут в несколько этапов: по скайпу и в Центре оценивания. Далее участники проекта пройдут шестинедельный Летний институт подготовки. С 1 сентября 2017-го они начнут работать в школах.

"Проект "Обучай для Украины" очень перспективен, он поможет нам приблизить и взаимно интегрировать школу и общество. Люди, которые не вовлечены в систему образования, станут глотком свежего воздуха, смогут посмотреть на проблемы школы с другой стороны. Пока Министерство образования разрабатывает новую концепцию педагогического образования, которая необходима для внедрения реформы "Новая украинская школа". Опыт людей, которые пройдут этот проект, сможет дать идеи по изменениям в подготовке учителей в будущем", – считает министр образования Лилия Гриневич.

Источник: "Сегодня"