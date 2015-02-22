Первые упоминания о Масленице в календарях наших предков датируются IV в. н.э. Праздник активно отмечался не только в период язычества, но и после введения христианства князем Владимиром в 988 году. Наиболее активно начали праздновать Масленицу в IX-XIII веках, во времена и на территории Киевской Руси.
На масляной неделе не употребляли мяса, а исключительно молочные продукты, и обычно чествовали скот. В храме освящали продукты животного происхождения, в частности, масло, молоко, сыр. На церковном языке эта неделя называется Сыропустной.
Основным блюдом на Масленицу, как известно, являются блины, которые пекут каждый день с понедельника по воскресенье. Блины выпекают из ржаной и пшеничной муки, из различных злаков - гречки, проса, овса, делают их простыми и с добавлением различных продуктов. К блинам подают: масло, сметану, мед, малосольную рыбу, сельдь, повидло, варенье.
Каждый день недели имеет собственные традиции. В понедельник устраивают гуляния и делают из соломы куклу. Во вторник девушки угощают блинами ребят, а свекрови присматривают невесток. В среду теща угощает зятя, а в пятницу в гости ждут тещу. И зять должен пригласить ее лично.
В воскресенье гулянья завершают, исповедуются и просят друг у друга прощения. Затем идут в баню - Великий пост встречать надо очистившись и душой, и телом.
Источник: obozrevatel.com
13 марта, во время проведения праздника Масленицы в городском парке сотрудники Сумского красного креста спасли избитого мужчину....
13 марта в Сумах состоится городской праздник «Сумская масленица»....
Масленица в 2016 году начинается 7 марта - ровно за неделю до Великого поста....
В том году в Сумах после двухлетнего перерыва планируют провести фестиваль духовых оркестров «Сурми Конституції» и «Масленицу»....
Сегодня, 22 февраля, на пл. Независимости в рамках празднования Масленицы на костре из покрышек сожгли чучело президента России Владимира Путина.... 1