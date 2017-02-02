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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 17:55166

Польша не поможет Украине углем

Польша не имеет возможности помочь Украине с покрытием дефицита угля, который возник после начала блокирования железнодорожного сообщения на Донбассе, поскольку не имеет свободных запасов. Однако в случае надобности Польское государство готово помочь нашей стране с поставками электроэнергии.

"Мы не ожидаем значительных поставок угля в Украину в ближайшее время, из-за наших договорных обязательств перед клиентами в Польше, которые составляют подавляющее большинство потребителей нашей текущей продукции", - объяснил  Кшиштоф Злага, генеральный директор шахты Богданка, передает Rzeczpospolita.

Также сообщается, что из-за блокады в Украине могут возникнуть проблемы и с электричеством, и, если будет потребность, то Польша сможет помочь Украине с поставками.

В настоящее время Польша импортирует небольшие объемы электроэнергии по маршруту Замостье-Добротвор. Поток в обратном направлении до сих пор не осуществлялся, однако, если позволят технические условия, министерство не видит препятствий, уточняется в источнике.

Источник: vesti-ukr.com

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