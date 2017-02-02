10 цитат умершего постпреда России в ООН Чуркина об Украине

Постпред России в ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке за день до 65-летия от сердечного приступа.

Журналисты собрали самые нашумевшие высказывания Чуркина об Украине.

О российской агрессии против Украины:

"Ой, какая жалость. Так не надо было поддерживать насильственный путч в Украине. Таким образом книга законов была разорвана в этой хрупкой стране, которая очень важна для России, особенно Крым и Донбасс".

"Брюссель и Вашингтон говорили Украине, что ей надо делать. Вы первыми нарушили украинский суверенитет, стабильность и целостность".

О русских на Донбассе:

"Всем известно, что на востоке Украины есть русские добровольцы. Этого никто и не скрывает".

О бандеровцах в Киеве:

"Последователи Бандеры в эти дни маршируют по Украине, открыто демонстрируя его портреты и фашистскую символику, а также обладают ощутимой политической властью в Киеве".

О киевской "клике" и ситуации в 2014-м:

"Если немедленно не остановить преступную авантюру киевской клики, тяжелейших, катастрофических последствий для Украины не избежать. Мы об этом предупреждали уже не раз.

Нельзя делать вид, будто в Украине нет политически мотивированных убийств, массовых расправ и пыток. Нельзя делать вид, будто там нет похищений людей, нападений на журналистов и правозащитников, заключений в тюрьму по политическим мотивам".

О катастрофе Боинга MH17 над Донбассом:

"Считаю, что Совет Безопасности – это не место обсуждать разные версии по МН-17. Поэтому в дискуссиях в СБ ООН на эту тему мы ничего не утверждали и не отрицали, а просто настаивали на проведении полного, тщательного и независимого международного расследования. Для последующего суда есть или вполне могут быть созданы соответствующие механизмы без привлечении СБ ООН, который уголовными делами заниматься не должен" О Савченко:

"Если бы Надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась бы в Соединенных Штатах, её судьба была бы предопределенной и печальной, она бы никогда света белого не увидела." О вторжении СССР в Украину:

"Премьер-министр Арсений Яценюк на немецком телевидении сокрушается о том, что в годы Второй мировой войны СССР вторгся на Украину и в Германию. Видимо, он хотел бы, чтобы Украина и сейчас была под нацистской оккупацией".

О Донбассе:

"Вообще непонятно, они (украинские власти) рассматривают до сих пор Донбасс, как часть украинской территории, или нет, если нет, тогда так и скажите, это во многом упростит дело".

Об обстрелах ВСУ российских территорий:

"Приобрели регулярный характер артиллерийские и минометные обстрелы украинскими силовиками российской территории. Среди наших граждан имеются убитые и раненые".

Источник: "Корреспондент"