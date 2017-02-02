Зрада или выход? План по Крыму и Донбассу В Украине появился новый план мирного урегулирования конфликта с Россией. Народный депутат Украины предложил США де-факто отдать России Крым, а Киеву - отказаться от НАТО и ЕС.

Автор скандального плана – народный депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко.

Известным Артеменко стал благодаря публикации в авторитетном американском издании The New York Times.

По данным издания, Артеменко пытался донести свою инициативу президенту США Дональду Трампу через его бывшего советника Майкла Флинна.

Кроме плана нормализации отношений между Украиной и РФ, Артменко, как утверждает издание, передал материалы, которые свидетельствуют о коррупции украинского президента Петра Порошенко, и могут помочь его свергнуть.

Инициатива радикалов

"Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ. Но как найти решение для наших стран, если мы не будем разговаривать?" – сказал Артеменко издании The New York Times.

В подготовке плана снятия санкций с России и его передаче в Белый дом, по информации газеты, участвовали Майкл Коэн (личный адвокат Трампа) и Феликс Сатер (американский бизнесмен российского происхождения, бывший советник Трампа). С обоими Артеменко уже давно поддерживал контакт.

В начале февраля Коэн оставил пакет с "планом Артеменко" в кабинете Флинна. Однако советник не успел с ним ознакомиться, поскольку вынужден был подать в отставку.

Коэн связан с Украиной. Он женат на украинке и когда-то работал над созданием семейного бизнеса на этаноле в Украине.

С Сатером, который родился в СССР, а вырос в Нью-Йорке, украинского нардепа свели общие друзья.

"Во-первых, я хочу остановить войну, а во-вторых, я абсолютно уверен, что США и Россия должны быть союзниками, а не врагами", - прокомментировал свое участие в проработке плана Сатер.

В чем суть

По данным New York Times, план Артеменко предлагает вывести российские войска с территории восточной Украины, судьбу Крыма должны решить украинцы на референдуме. Также рассматривается возможность, что Крым будет сдан в аренду сроком на 50 или 100 лет.

Коэн и Сэтер заявили, что не говорили с Трампом о предложениях Артеменко. По словам, Коэна, он просто оставил запечатанный конверт в ведомстве Флинна, накануне его увольнения.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что нардеп не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины к любым иностранным правительствам.

Прорабатывал давно

Сам Артеменко в интервью изданию Страна.юа отметил, что работал над планом урегулирования давно вместе с коллегами по парламенту.

“Главная идея - ситуация должна быть разрешена путем компромисса. А суть компромисса простая - после него каждая из сторон должна остаться в чем-то неудовлетворенной”, - говорит Артеменко.

Андрей Артеменко По вопросу Крыма нардеп предлагает провести всеукраинский референдум, на который вынести вопрос о передаче полуострова в аренду России на длительный период - 30-50 лет.

“По истечению этого срока, в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова”, - предлагает депутат.

Для возвращения Донбасса в состав Украины предлагается принять амнистию по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления.

“Граница передается Украине. Но перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине. Далее проводится всеукраинский референдум с вопросом нужно ли предоставить Донбассу особый статус. В зависимости от его результата и принимается решение. После этого создается фонд для возрождения Донбасса. Его наполняют разные государства. От России в этот фонд идут платежи, которые она платит за аренду Крыма. После выполнения этого плана санкции с России снимают. Ее отношения со странами Запада восстанавливаются”, - рассказал Артеменко.

Также план предусматривает, что Украина становится официально нейтральным государством. Не допускается вступление ни в один из надгосударственных союзов - ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз.

Ляшко против

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что фракция будет требовать, чтобы нардеп Андрей Артеменко сложил депутатский мандат.

"Это Савченко номер два. Он не мой однопартиец. Его мотивы меня не интересуют. Он не имел права этого делать без моего ведома, за моей спиной", - прокомментировал Ляшко.

На своей странице Facebook, Ляшко заявил, что это собственная позиция депутата.

Компромат на Порошенко

Подтвердил Артеменко и информацию о передаче в США компромата на президента Петра Порошенко.

“Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы”, - утверждает Артеменко.

Нардеп говорит, что компромат он получил в сотрудничестве с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко.

“Трамп - это единственный человек в мире, которого по-настоящему боится Порошенко”, - резюмировал Артеменко.

По примеру Пинчука

В Украине уже предлагался подобный план урегулирования конфликта с Россией, его автором выступил бизнесмен Виктор Пинчук.

Пинчук заявил, что аннексированный Россией Крым не должен быть препятствием для решения, которое положило бы конец войне на Донбассе, поэтому вопрос возврата полуострова украинцам стоит временно закрыть для обсуждения.

Также ради спасения тысяч жизней, написал он, Украине следует пока отказаться от планов по членству в ЕС и НАТО.

Идеи, озвученные бизнесменом, вызвали шквал критики в украинском обществе. А против самого Пинчука прокуратура открыла уголовное производство.

Такие же предложение по урегулированию кризиса в стране выдвигал и экс-дипломат Василий Филипчук.

Его предложения по сути, дублируют и расширяют идеи, прозвучавшие от олигарха:

– идею членства в ЕС и НАТО необходимо забыть

– Крым нужно признать спорной территорией и отложить на 20 лет вопрос его принадлежности, а на это время официально считать оккупационную власть в Крыму легитимной, Севастополь – предложить РФ на 99 лет.

Реакция России

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если есть дипломатическое решение украинского конфликта, то Минские соглашения безальтернативны.

«И как Россия может взять в аренду свой регион? Сама постановка вопроса абсурдна», — сказал он.

Источник: "Корреспондент"