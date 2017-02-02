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В документе предлагается также объединить алгебру и геометрию в один предмет, который будет называться: "Математика".
Источник: "Вести"
Он будет называься "Человек и природа" с общим объемом преподавания 3 часа в неделю. Соответствующее письмо направлено в профильный комитет Верховной Рады. Комитет, в свою очередь, передал этот документ в Национальную академию наук Украины.
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В документе предлагается также объединить алгебру и геометрию в один предмет, который будет называться: "Математика".
Источник: "Вести"