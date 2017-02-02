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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 17:34474

Аваков обещает освободить Донбасс за 1,5 года

Глава МВД поставил перед погранслужбами "сверхзадачу" подготовиться к деоккупации региона. В его планах вернуть контроль над Донбассом за полтора года.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что контроль над Донбассом удастся вернуть в течение полутора лет. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина. 

В прошлом месяце Аваков поручил вернуть Донбасс уже в этом году. Тогда министр отметил, что это не пропагандистские высказывания или идея фикс, а реальность.

По его словам, он поставил перед погранслужбами "сверхзадачу" подготовиться к деоккупации региона.

"Такая задача обязательно появится, и это не должно быть неожиданной проблемой для нас", - отметил Аваков и добавил, что такие же инструкции получили силы Национальной полиции и Нацгвардии.

"Я ставлю задачу нашим пограничникам: будьте готовы обеспечить контроль на границе в любой момент, когда начнется политическое урегулирование вопроса конфликта на Донбассе - а я уверен, что это должно произойти в ближайшие полтора года - вы будете первыми", - подчеркнул министр.

Осенью Аваков заявлял, что Донбасс освободит Нацгвардия и произойдет это в течение двух лет.  

Источник: "Корреспондент"

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