Правозащитники отмечают демонизацию политики в США, Украине и России Международная правозащитная организация Amnesty International представила ежегодный отчет о ситуации с правами человека в мире. Авторы доклада зафиксировали рост агрессивной политики на всей планете.

"Сдвиги в глобальной политике, произошедшие в 2016 году, к которым относится избрание президентом США Дональда Трампа, Brexit в Великобритании и политика в отношении мигрантов с Ближнего Востока, негативно сказались на ситуации с правами человека", говорится в 170-страничном докладе.

Для описания проблемы правозащитники использовали термин, ранее не встречавшийся в их ежегодных докладах, – "политика демонизации". По мнению правозащитников, в 2016 году политики во всем мире использовали "язык вражды", и это было сопостовимо с уровнем агрессивной риторики 1930-х годов.

"2016-й стал годом, когда слишком многие политики стали прибегать к пагубным и сеющим рознь манипуляциям с коллективной идентичностью", – заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

УКРАИНА, РОССИЯ. Президент Украины Петр Порошенко заслужил похвалу со стороны Amnesty за проведенный при поддержке властей Киева в июне 2016 года "Марш равенства" в защиту прав ЛГБТ.

Критика же в адрес Украины связана с боевыми действиями на востоке страны. "Власти Украины и самопровозглашенных ."ДНР" и "ЛНР" незаконно задерживали людей, подозреваемых в поддержке другой стороны, в том числе для того, чтобы использовать их в обменах пленными", – сказано в ежегодном отчете.

Независимые СМИ и гражданские активисты в 2016 году не имели возможности работать на территории т. н. "ДНР" и "ЛНР", отметили в Amnesty International. "С преследованиями и угрозами сталкивались и СМИ на подконтрольных Украине территориях, в первую очередь те, чья редакционная политика рассматривалась их критиками в качестве пророссийской или просепаратистской", – говорится в докладе.

Отдельно рассматривается ситуация со свободой слова в оккупированном Крыму. Отмечается, что независимые журналисты не могли работать открыто. На оккупированную территорию не пускали журналистов из Украины. Их разворачивали на административной границе. Из местных журналистов и блогеров, критически относящихся к российской оккупации и незаконной аннексии Крыма, мало кто рисковал выражать свои взгляды, опасаясь возбуждения дел.

Самой России также не удалось избежать осуждения правозащитников – отмечено ужесточение ограничений, налагаемых в стране на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний. Эксперты выразили беспокойство продолжающимся уголовным преследованием участников "болотного дела", а также первым уголовным делом за нарушение закона об "иностранных агентах".

"Вместе с сирийскими властями Россия наносила неизбирательные удары и прямо атаковала мирное население и гражданские объекты в Сирии, включая жилые районы, медицинские учреждения и колонны гуманитарных грузов, что привело к тысячам убитых и раненых среди мирных жителей", – говорится в отчете.

Ситуация с правами человека в большинстве постсоветских стран не изменилась, но Россия и Азербайджан в 2016 году продолжили путь сокращения личных свобод граждан, утверждают авторы доклада.

США. Предвыборную риторику Дональда Трампа правозащитники назвали отвратительной, дискриминационной, ксенофобской и женоненавистнической. Она воплощает в себе "общемировую тенденцию проведения все более озлобленной и сеющей рознь политики", считают в организации.

"Всего месяц прошел с момента вступления Трампа на свой пост, и мы уже говорим, что проблема беженцев высокомерно, безапелляционно игнорируется, – заявил директор российского представительства Amnesty International Сергей Никитин. – Мы говорим о дискриминации по религиозному признаку в миграционной политике, массированном наступлении на репродуктивные права женщин. Мы говорим о наступлении на земельные права коренных американцев. Всего 30 дней человек на посту, и уже, как видите, такие опасения".

Критике Amnesty International подвергся и предшественник Трампа на посту президента США.

"Барак Обама оставляет после себя наследие, включающее множество прискорбных провалов в деле защиты прав человека: расширение секретной программы ЦРУ по нанесению ударов с беспилотников и развитие колоссального механизма по внедрению массовой слежки, разоблаченного Эдвардом Сноуденом", – говорится в докладе.

Источник: "Сегодня"