Анекдоты недели - 87

- Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.
- А как?!
- Поставить ручку, написать на ней "Не крутить" - и все...
***
Мой сын - официант. Так что насчет стакана воды перед смертью я могу быть спокоен. Главное - чаевые под рукой держать.
***
Никогда не видел летающих тарелок?
Женись!
***
- Мама, можно мне взять конфетку?
- Только через мой суп!
***
Хозяйке на заметку: "Ужин будет гораздо вкуснее, если готовить его через день".
***
Абрам и Сара жили счастливо, пока не стали выяснять, кто кого осчастливил.
***
Никогда не говори: "Я ошибся", лучше скажи: "Надо же, как интересно получилось..."
***
Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз реже остальных.
Потому что их в сто раз меньше, чем остальных.
***
Дальтоник Василий уверен, что собирает кубик Рубика за 10 секунд!
***
Сколько на человека ни кричи, а ударить как-то надежнее будет.
***
Иногда я очень не хочу вставать на работу, но потом говорю себе, что осталось еще каких-то 40 лет, и это меня подбадривает.
***
Сижу пью кофе в кафе. Подходит парень и говорит: "Девушка, можно я за вас заплачу?"
Ну я не растерялась - достала квитанции за газ, свет, воду...
***
— Алло, Фиру можно?
— Молодой человек, её таки нет дома.
— Знаю, она у меня. Таки её можно?
***
На похоронах.
— Изя, дорогой, я не верю таки, что ты нас покинул!
— Товарищ, отойдите от гроба, дайте подойти тем, кто уже верит или хочет убедиться.
***
— Сара, а почему ты с Цилей не разговариваешь?
— Да я уже не помню почему… Но я ей этого таки никогда не прощу!
***
Учитель физкультуры:
— Как на урок, так формы у вас нет! А как по району гулять, так все в «Адидасе».
***
— Дорогой, до чего же ты у меня подозрительный!
— А с тобой иначе нельзя.
— Можно. Просто не надо в каждом мужчине, сидящем в нашем шкафу, видеть моего любовника.
Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин, как сажусь с ребенком за уроки, как будто два срока отмотала....
Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк в соцсетях, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами...
Слышала, что у стильной женщины обувь и машина должны быть одного цвета! Купила себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке подходили....
Квашеная капуста - самая классная закуска: и выставить не стыдно, и сожрут - не жалко....
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?...