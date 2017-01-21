Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12396

Анекдоты недели - 87

Тем, кто по воскресным утрам бегает и получает от этого удовольствие: это вы на диване до обеда пролежать не пробовали!

- Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.

 - А как?!

 - Поставить ручку, написать на ней "Не крутить" - и все...

***

Мой сын - официант. Так что насчет стакана воды перед смертью я могу быть спокоен. Главное - чаевые под рукой держать.

***

Никогда не видел летающих тарелок?

 Женись!

***

- Мама, можно мне взять конфетку?

 - Только через мой суп!

***

Хозяйке на заметку: "Ужин будет гораздо вкуснее, если готовить его через день".

***

Абрам и Сара жили счастливо, пока не стали выяснять, кто кого осчастливил.

***

Никогда не говори: "Я ошибся", лучше скажи: "Надо же, как интересно получилось..."

***

Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз реже остальных.

 Потому что их в сто раз меньше, чем остальных.

***

Дальтоник Василий уверен, что собирает кубик Рубика за 10 секунд!

***

Сколько на человека ни кричи, а ударить как-то надежнее будет.

***

Иногда я очень не хочу вставать на работу, но потом говорю себе, что осталось еще каких-то 40 лет, и это меня подбадривает.

***

Сижу пью кофе в кафе. Подходит парень и говорит: "Девушка, можно я за вас заплачу?"

 Ну я не растерялась - достала квитанции за газ, свет, воду...

***

— Алло, Фиру можно?

— Молодой человек, её таки нет дома.

— Знаю, она у меня. Таки её можно?

***

На похоронах.

— Изя, дорогой, я не верю таки, что ты нас покинул!

— Товарищ, отойдите от гроба, дайте подойти тем, кто уже верит или хочет убедиться.

***

— Сара, а почему ты с Цилей не разговариваешь?

— Да я уже не помню почему… Но я ей этого таки никогда не прощу!

***

Учитель физкультуры:

— Как на урок, так формы у вас нет! А как по району гулять, так все в «Адидасе».

***

— Дорогой, до чего же ты у меня подозрительный!

— А с тобой иначе нельзя.

— Можно. Просто не надо в каждом мужчине, сидящем в нашем шкафу, видеть моего любовника.

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