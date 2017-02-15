"Извольте мучиться"

Если к постоянным залпам и взрывам, сотрясающим город, дончане уже привыкли, то одной из самых больших проблем называют отсутствие связи с внешним миром.

"Мы оказались в какой-то резервации, – сетует местный житель Степан Сорока. – Двадцать первый век на дворе, все можно купить и продать через интернет. Но это не про "ДНР"! Транспортные и почтовые компании тут попросту не работают. Конечно, есть "Почта ДНР", но это больше пародия. С ее помощью можно отправить посылку лишь из Донецка в Горловку. Ах да, еще международный вариант есть в соседний Луганск – в "ЛНР". Чтобы что-то купить, например в китайском "Алиэкспрессе", приходится проворачивать целую схему. У нас тут есть дельцы, на которых можно заказать посылку в Ростов, а уже потом они ее привозят в Донецк. Все зависит от стоимости, веса и размеров посылки, но в среднем может выйти в районе 1000 рублей (440 грн), а ответственности – никакой. Не факт, что вам посылка дойдет. Так что лично мне дешевле и спокойнее заказывать на знакомых в Мариуполе, а потом уже просить кого-то, кто поедет в те края, забрать посылку".

Фото: Соцсети

Затруднено и транспортное сообщение оккупированного Донбасса с "большой землей". Мирные жители жалуются, что для поездки в соседний Мариуполь, который подконтролен Украине, может потребоваться день, хотя расстояние между городами небольшое – около 100 километров.

"Поездку на мирную территорию приходится планировать с учетом огромных очередей на блокпостах. Это как лотерея – можно проскочить за пару часов, а можно зависнуть и на сутки, – рассказывает дончанин Сергей Голобородько. – Мы утратили нормальную транспортную логистику, нет междугородных автобусов, кроме тех, которые ходят внутри "ДНР". Не ходят поезда, и, к огромному сожалению, мы лишились красавца аэропорта – "днровцы" его с землей сравняли, а потом на металлолом порезали. Так что мы практически отрезаны от внешнего мира, а если хочешь выехать – извольте мучиться"

Жить по-украински

Люди, проживающие на оккупированной территории, признаются, что с момента начала оккупации неподконтрольную Украине территорию Донбасса наводнили различные контрафактные товары.

"Сильно не хватает качественных товаров, – возмущается дончанка Юлия Чернова. – Сейчас к нам как в девяностых свозят всякий ширпотреб низкокачественный. Купить какую-то нормальную вещь – практически нереально, а если и есть, то с космической ценой. Как война пришла, все сетевые магазины одежды позакрывались. На днях поехала на рынок, думала к весне джинсы купить, старые совсем истерлись. Продавцы мне с ходу говорят 8000 рублей (3500 грн), дешевле ничего подобного не найдете. Так это на рынке, представляете? Про какие-то магазины – вообще молчу. Все, пришла "ДНР" и освободила нас от нормальной жизни, и теперь живем как в какой-то Эфиопии. Лапти и валенки – это по-нашему. Через неделю поеду в Мариуполь за покупками. Со всеми расходами на дорогу мне в любом случае дешевле выйдет купить одежду там, а не здесь".

Фото: AFP

Мирные жители отмечают, что в Донецке жить как на остальной территории Украины практически невозможно. И речь идет не о том, чтобы ходить в вышиванке по улицам оккупированного города – местные жители скучают по качеству продуктов питания.

"Раньше мы жили и особо не задумывались над тем, что продается на прилавках. Никто особо не смотрел на срок годности или страну производителя, все было достойного качества и по приемлемой цене, – вспоминает дончанин Валентин Кудрявцев. – А сейчас каждый поход в магазин тщательно продумывается. На полках очень много плохой продукции. Из России везут что подешевле, а продают втридорога. Продукцию, с маркировкой "изготовлено в ДНР" вообще стороной обхожу, вместо этого стараюсь брать привезенное из Беларуси, там хоть качество чуть получше. Но есть и украинские товары, но цена их в среднем на 40% дороже. А некоторые и вообще более чем в два раза. К примеру, чтобы побаловать ребенка хорошими чипсами тут нужно выложить 250 рублей (110 грн), а в украинских супермаркетах чуть больше 60 гривен. Так что, как говорится, вкус отечества нам сладок и приятен", – смеется дончанин.

Стали пиратами

Молодежь скучает по простым житейским радостям вроде нормального кино, дискотеки или футбольного матча. "Честно говоря, мы устали от существования в виде страны не то что третьего, а какого-то шестого мира. Раньше у нас было Евро, а сейчас "международный" футбол – между сборными "ДНР" и "ЛНР" в лучшем случае, а в худшем – между клубами "Ясиноватец" и "Моспинец". В театрах, конечно, иногда бывают и аншлаги, но это постановки далеко не уровня донецких театров. Мы еще помним мега-постановку "Летучий голландец" с суперэффектами. А сейчас, конечно, игра актеров великолепна, но это уровень средненьких провинциальных театров. Сделали из нас уездный город какой-то!" – сетует дончанка Анна Полянская.

С приходом "русского мира" в Донецке нередко случаются довольно юмористические казусы, которые в нормальной жизни крайне сложно представить. Например, в кинотеатрах нередко показывают пиратские фильмы с китайскими субтитрами. "Качество – ужасное, что и говорить, что вечер был испорчен. А за два билета, на секундочку, 250 рублей (116 грн) отдали, еще и в кафетерии у них скупились. В итоге, получается, мы тоже стали пиратами! – рассказывает дончанин Егор Полянов. – Домой прихожу, смотрю в интернете, а там уже этот фильм скачать можно в HD-формате. То есть им даже лень обновить файл на более качественный, и они продолжают крутить туфту. Неудивительно, что на вечерний сеанс в кинозал всего по пять посетителей приходит".

До сих пор дончане не могут смириться с отсутствием в оккупированных городах нормальной банковской системы. Жалуются, что приход т.н. "ДНР" отбросил мегаполис в прошлое. Теперь же перевести деньги, оплатить мобильный телефон или внести абонплату за интернет – все это стало слишком затратным и по усилиям и по деньгам.

Фото: Соцсети

"Я помню, как мы постепенно отвыкали от наличных денег и привыкали к картам. Было очень удобно, но в так называемой "ДНР" нет места ни удобству, ни нормальности. Банковские карты "центрального банка ДНР" толком не обслуживаются в магазинах, с них можно только снять деньги, и то не в каждом банкомате. Счастье, что работает интернет-банкинг украинских банков, через которые идут расчеты, можно оплатить что-то или перекинуть деньги, например, родителям на телефон. В терминалах в Донецке курс 1:3, то есть чтобы пополнить мобильный на 40 гривен, нужно внести 130 рублей (60 грн), – говорит дончанин Александр Еремеев. – Платежи, которые "автоматом" списывались с моей карты каждый месяц за интернет, кабельное телевидение и за коммуналку и не забивали мне мозг – об этом мы забыли. Приди, постой в очереди и заплати – вот такое у нас качество жизни".

Не хватает мира

Однако, несмотря на все остальные тяготы и лишения, дончане рассказывают, что больше всего им не хватает обычной мирной жизни.

"Я недавно ездил в Киев к родственникам, – делится дончанин Ростислав Новиков. – И для меня первые дни было крайне непривычно видеть столько людей, город кипит жизнью, работают магазины, кафе, бары, на улицах не видно вооруженных людей и военной техники. А когда в небе пролетал самолет, я пару минут стоял, задрав вверх голову. У нас ведь самолеты уже давно не летают. Контраст ощущается очень сильный, и этого ощущения сытой стабильности очень не хватает в Донецке. Знаете, я даже скучаю по нашим старым "ппсникам". Вот помню летом 2013 года пил пиво на бульваре Пушкина, так они подошли, предупредили, что нарушаю, попросили перестать. Все вежливо и тактично. А те "полицаи", что сейчас в Донецке, просто волки какие-то. На пять минут опоздал с наступлением "комендантского часа" – хамят, в райотдел тащат, пальчики откатывают, как у преступника какого-то".

Источник : "Сегодня"