Печальная статистика: Украина вымирает

Петерсон отмечает, что негативная демографическая тенденция в Украине началась после объявления независимости в 1991 году.

К концу 2016 года численность населения Украины уменьшилась на 9,5 миллиона человек по сравнению с эталонным показателем 1993 года в более чем 52 миллиона жителей.

Автор обращает внимание, что с 1993 по 2013 год, еще до аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, Украина потеряла 6,7 миллиона человек, что эквивалентно числу боевых потерь украинцев во время Великой Отечественной войны.

Петерсон приводит данные Государственной службы статистики Украины, в соответствии с которыми основными причинами смертности в стране являются сердечно-сосудистые заболевания (68%) и рак (18%). Недостаточный доступ населения к качественным медицинским услугам и низкий уровень жизни только усугубляют ситуацию.

Серьезную угрозу для будущего страны, по мнению журналиста, представляет разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами: 66 и 76 лет соответственно.

При этом на 100 украинок приходится 86 украинцев. Автор напоминает, что средним показателем по миру является соотношение 101,8 мужчин на 100 женщин при разнице в продолжительности жизни 4,5 года.

Петерсон подчеркивает, что молодежь не хочет связывать будущее с родной страной. Безудержная коррупция, годы войны, а также экономическая и политическая нестабильность в совокупности способствовали пессимистическим настроениям среди молодых украинцев. Многие из них переехали за границу в поисках работы, или выбрали бы это, имея такую возможность.

После распада Советского Союза и последующей за этим экономической катастрофой, институт семьи превратился в непосильную ношу для многих украинцев.

В Украине резко сократилась рождаемость

По данным журналиста, в 2001 году на каждую женщину приходился 1,1 ребенок. При этом для предотвращения процесса депопуляции этот показатель должен находится на уровне 2,1.

"Начиная с 1991 года смертность в стране постоянно превышала рождаемость", − цитирует журналист научного сотрудника украинского Института экономических исследований и политических консультаций Ирину Федец.

При этом автор обращает внимание на положительную статистику по абортам. С начала 90-х их число значительно сократилось.

По мнению Петерсона, Киев должен как можно скорее принять меры, направленные на стимулирование рождаемости, поскольку именно от эффективной демографической политики зависит будущее страны.

Как сообщал Корреспондент.net, за годы независимости детское население Украины сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 миллиона.